Coco Levy revela crudos detalles jamás contados del día en que murió su hermana Mariana Levy

Ni siquiera las famosas personalidades del gremio del espectáculo, aún rodeadas de personal de seguridad, están exentas de ser víctimas de trágicos sucesos provocados por la violencia y fue precisamente en un robo a mano armada que murió una de las actrices más queridas de finales de los 80 y los 90, se trata de Mariana Levy.

Así lo recordó Juan Jorge Levy Fernández, mejor conocido como Coco Levy, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambió mi destino", donde se sinceró respecto a detalles que jamás había contado públicamente entorno al día en que murió su hermana Mariana Levy.

Fue durante esta entrevista que el productor recordó que el 29 de abril de 2005 su hermana falleció a la edad de 39 años, esto luego de un ataque al corazón mientras se encontraba en su automóvil en la Ciudad de México, un momento lleno de tensión que llevó al límite a Mariana debido a que fue víctima de un asalto a mano armada.

El famoso contó que aquel trágico día a su hermana le tocaron el cristal de la ventana con un arma mientras ella iba a un parque de diversiones muy conocido en el sur de la CDMX, suceso que le provocaría la muerte momentos después, cuando comenzó a sentirse muy mal y de un momento a otro perdió la vida por un infarto.

Su repentino fallecimiento conmocionó a la industria del entretenimiento y a sus seguidores, ya que era una figura querida en la televisión mexicana, sin embargo, a una de las personas que más le afectó fue a él, quien asegura que cuando su mamá le llamó para darle la noticia él inmediatamente se bajó de su auto, dejándolo abierto y olvidado en una calle llena de tráfico cerca de Reforma.

Coco Levy amenazó a Lolita Ayala

"Dejé mi coche sobre el camellón, salí corriendo, recuerdo que Lolita Ayala estaba en el lugar donde estaba mi hermana y me dijo 'Coquito déjame darte un abrazo' y le dije 'Me tocas y te mato' yo no sabía ni que estaba haciendo (...) Era tal mi respiración y sentí que me iba a desmayar, salí corriendo y pensaba en que quería correr hasta desmayarme y morirme", aseguró.

Fue así que durante la charla Coco Levy reveló el trauma que vivió al momento de enterarse del fallecimiento repentino de su hermana, quien desde que era una menor de edad demostró una destacada habilidad para expresar emociones y sentimientos frente a las cámaras, esto en gran medida debido a todo el talento que heredó de su madre Talina Fernández, quien también recientemente falleció y ahora es Coco quien las recuerda a ambas y honra su memoria a través del legado artístico y familiar que dejaron.

