Chiquis se le va a la yugular a su tía Rosie y Juan Rivera: "Mi mamá trabajó por sus hijos, no por su hermana"

Todo parece indicar que la pelea entre los hijos de Jenni Rivera en contra de sus tíos y sus abuelos está lejos de terminarse, ya que ahora Chiquis no se quedó callada y le respondió a su tío tras las fuertes declaraciones que hizo hace algunos días Juan Rivera, hermano de su famosa madre.

Y es que, cabe recordar que hace unos días, el menor de los hermanos de Jenni Rivera lanzó un ultimátum a su sobrina, pues advirtió que debía agregar a uno de sus trabajadores como autor de su éxito “Abeja Reina”, pues en los créditos solo la mencionan a ella, sin embargo, Juan Rivera advirtió que de no hacerlo habrá una demanda de por medio.

Foto: IG @chiquis

Chiquis se defiende de las declaraciones de su tío

Debido a lo anterior y a los múltiples ataques que tanto Juan, Rosie y los padres de Jenni Rivera han lanzado en contra de Chiquis y sus hermanos, la cantante se pronunció al respecto en su más reciente presentación en donde se le fue con todo a sus familiares.

Foto: IG @chiquis

La abeja reina deja claro que no podrán con ella

Fue la noche de anoche cuando Chiquis se presentó en un recinto de Los Ángeles, California, en donde hizo un recorrido por sus éxitos musicales y también recordó cómo en cada una de sus presentaciones a su madre Jenni Rivera quien murió inesperadamente en 2012.

Además, Chiquis aprovechó su presencia en el escenario para lanzar un contundente mensajes a sus familiares y quiso dejar en claro que todo lo que su madre les dejó de herencia a sus hermanos les pertenece solo a ellos ya que “La Diva de la banda” siempre dijo que todo lo que tenía era para sus hijos más no para sus hermanos.

Foto: IG @chiquis

La cantante salió a defender a sus hermanos de las declaraciones de su abuela

Foto: IG @chiquis

Chiquis siempre ha estado al pendiente de sus hermanos

Mientras hablaba Chiquis en medio del escenario, su público aplaudía y apoyaba a la cantante quien arremetió al asegurar y dejar claro que su madre siempre dijo públicamente que todo lo que tenía era para y por sus hijos, declaración que el público apoyó con gritos y aplausos.

“...los fans de Jenni Rivera, saben muy bien que en todos lados ella siempre dijo que ella trabajaba por sus hijos, no por su hermana, no por su hermano, no por su mamá ni su papá ella trabajó ¿por quién?, ¿por quién trabajo? (por sus hijos, respondió el público), Thank you so much” , aseguró Chiquis