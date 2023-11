Mexicanos tunden a fan por decir que el primer concierto de Taylor Swift en América Latina fue en Argentina

En agosto pasado, Taylor Swift tuvo una exitosa gira por tierras mexicanas en concierto titulado "The Eras Tour", luego de un largo, pero merecido descanso, quien ahora ha retomado sus conciertos por países de América Latina.

En esta semana, la intérprete de "Blank Space" se presentará por Argentina en el "Estadio Más Monumental" del Club River Plate, el cual generó gran expectativa y furor en las swifties de Buenos Aires.

Taylor Swift retoma su gira The Eras Tour Foto: Instagram / @taylorswift

Swifties de México y Argentina pelean en redes

No obstante, una pelea se ha hecho presente en redes sociales entre las swifties mexicanas y argentinas, luego de un tuit de una fanpage que aseguró que Taylor Swift estará por primera vez en Latinoamérica, esto dejando fuera a México de los países que integran la lengua hispana. Incluso, una fan de ese país se volvió viral, ya que aseguró que la cantante daría su primer concierto en Latinoamérica.

"Es hoy, es hoy, Taylor Swift canta por primera vez en Latinoamérica, no me toquen, estoy sencible", dijo la fanática en su cuenta de Twitter.

Una swiftie ignoró que México es parte de Latinoamérica Foto: Twitter

A través de Twitter que las swifties de Argentina anunciaron la llegada de la Taylor Swift a tierra argentina, ya que esta sería la primera vez que la cantante estadounidense se presenta en ese país.

Sin embargo, las comparaciones no se hicieron esperar entre los conciertos que dio la intérprete de "Shake it Off", en México, y los que daría en Argentina, causando una trifulca en la caja de respuestas de Twitter.

Este mensaje dividió opiniones entre los fans de ambos países, ya que otra fan de Argentina aseguró que "México ni siquiera forma parte de Latinoamérica, sino de Norteamérica".

"A todas esas personas que quieran venir a decirle a la 'minita' que el primer concierto de Latinoamérica fue en México, les recuerdo que México es parte de Norteamérica", respondió otra fan.

Las mexicanas se defendieron con preguntas de cultura general Foto: Twitter

Mexicanas dan cachetada con guante blanco a las argentinas

Como era de esperarse y con todos los argumentos para defenderse, el tuit se hizo tendencia y generó varias reacciones en torno a la declaración que hizo la swiftie argentina.

Ante esto, las fanáticas mexicanas se burlaron de las declaraciones de la chica, ya que los conciertos de Taylor Swift en México fueron un rotundo éxito y formaron parte de la primera parte de la gira internacional de la pareja de Travis Kelce, receptor de los Kansas City Chiefs.

Los concierto de Taylor Swift han abarrotado los estadios Foto: Especial

"Alguien que les enseñe las argentinas un poco de geografía de primer grado de primaria", "Algunas swifties no terminaron la escuela, dudo que se sepan las canciones en inglés", "Lo peor de todo es que a la chica del tweet en lugar de aceptar que se equivocó, dice que la atacan por ser argentina", fueron algunos comentarios que hicieron las mexicanas contra las fans argentinas.