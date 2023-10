The Eras Film: regresan las palomeras y vasos coleccionables de Taylor Swift ¿en qué cines comprarlos?

Taylor Swift es una de las artistas de pop del momento, luego de su gira en México y complacer los corazones de las llamadas "Swifties" con sus múltiples conciertos en vivo, quien ahora, no contenta con su gira, la cantante estadounidense ahora pasará su concierto a la pantalla grande para abarrotar las salas de cine.

Se trata de la cinta The Eras Tour, el cual se exhibirá en las salas de cine alrededor del mundo, y México no será la excepción. Para ello, la empresa Cinépolis será de los consorcios de cine que pasará la gira mundial de la intérprete de "Shake it off", esto debido a la gran popularidad que ganó la Taylor en el territorio mexicano.

Taylor Swift abarrotó el Foro Sol en la CDMX Foto: Especial

Y es que el pasado 25 de agosto, la originaria de Pensilvania, Estados Unidos, se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México en cuatro fechas seguidas y agotó las entradas en un día, el cual, dejó a varios fans desilusionados por no haber asistido a ver su artista favorita. Por ello, la película que presentarán será su última esperanza para poder vivir la experiencia a través de una pantalla, pero con el mejor equipo de sonido que haya existido.

¿Qué cines venderán los vasos y palomeras para los Swifties?

La empresa de cine aseguró que contará con venta de mercancía oficial de la película, el cual, constará de vasos y palomeras con la imagen de la intérprete de "Blank Space".

Asimismo, Cinépolis dio a conocer la lista oficial de las salas de cine que estará vendiendo los productos oficiales de Taylor Swift. Cabe destacar que en redes ha circulado el rumor de que hay poco producto para los verdaderos fans y que los revendedores han acaparado estos productos para venderlos en el estreno de la cinta.

Los artículos ya están a la venta desde este viernes 13 de octubre, justo en el estreno de la cinta "The Eras Tour", y serán vendidos en las dulcerías oficiales de Cinépolis.

¿Cuánto costará cada souvenir?

Cinépolis ha revelado los costos de ambos productos, el cual, el vaso, siendo el más barato, costará en los 90 pesos y la palomera tendrá un costo de 150 pesos, dando un total en caso de comprar ambos productos en 240 pesos, con palomitas y refresco incluidos.

En el caso de las cubetas, incluirán palomitas, sabor clásicas y mantequilla. Sin embargo, los usuarios podrán cambiar el sabor de su botana pagando 15 pesos más, con sabores como Doritos Nacho, Takis Fuego, Cheetos Torciditos y sabor caramelo.

Indigna en redes la reventa de vasos y palomeras

Como se dijo anteriormente, en redes ha circulado que múltiples personas ya tienen acceso a estos productos ante de su estreno y están ofreciéndolos a un precio estratosférico, ganándole poco más del 100 por ciento, es decir, que si la palomera cuesta 150 pesos, los revendedores están ofreciéndola en hasta 300 pesos y el vaso hasta en 180 pesos.

Por ello, los verdaderos fans de la cantante han manifestado su descontento y pedirle a todos sabotear a los revendedores su trampa, ya que es un abuso. Por supuesto, los Swifties esperan poder comprar al menos uno los productos coleccionables que ofrece Cinépolis.

"Me voy a pelear con quien tenga que pelear para que tenga mi vasito y palomera de Taylor Swift", "No compren a los revendedores por gandallas, están carísimos", entre otros comentarios, fueron los que algunos fans externaron en redes

