Ex de Travis Kelce recibe amenazas de muerte tras señalar al jugador de infiel: "Los swifties son agresivos"

Todo indica que el romance entre Taylor Swift y Travis Kelce se encuentra en su mejor momento, pues la cantante fue captada en el encuentro del fin de semana entre los Chiefs de Kansas City y los Jets de Nueva York. Aunque no han evitado la polémica que comenzó con Maya Benberry, expareja del jugador, quien denunció estar recibiendo amenazas de muerte de los “swifties” tras haber lanzado una fuerte advertencia a la artista señalando a su exnovio de infiel.

La modelo, de 31 años, sostuvo un breve romance con la estrella de los Chiefs en 2016 luego de ganar el reality show “Catching Kelce” de la cadena E! en el que ella compitió con otras 49 mujeres por conquistar el corazón del jugador. Sin embargo, todo terminó unos meses después en medio de acusaciones de infidelidad, pues Kelce habría comenzado un romance con la atleta Kayla Nicole un mes antes de poner fin a su noviazgo.

Taylor Swift junto a la madre de Travis Kelce, Donna. Foto: AP

Ante esto, Benberry no dudó en alertar a Taylor Swift y en entrevista para Daily Mail le envío un polémico mensaje: “El hombre que yo conocí es infiel. Taylor parece ser una chica muy divertida con un espíritu hermoso, así que le deseo la mejor de las suertes, ¡pero no sería una chica si no le aconsejara que fuera inteligente! (…) Estoy segura de que a estas alturas tiene dominada la capacidad de ver quién está realmente ahí para ella y quién simplemente la está utilizando. Sólo el tiempo lo dirá, pero com siempre dice el refrán: “‘Un vez infiel, siempre infiel’”.

Ex de Travis Kelce recibe amenazas de muerte

Las explosivas declaraciones de Maya Benberry dividieron opiniones en redes sociales entre quienes la apoyaron asegurando que sólo quería limpiar su imagen y aquellos que le pidieron dejar atrás su relación con Travis Kelce. Aunque, algunos seguidores de Taylor Swift lo llevaron más lejos y, denunció la también bailarina, le han enviado mensajes en los que la amenazan de muerte.

Maya Benberry, exnovia de Travis Kelce. Foto: IG @mayabenberry

“Los swifties son agresivos, muy vengativos, muy hipócritas. Es realmente una locura para mí pensar que alguien que considero positiva y realmente agradable tenga una base de fans tan negativa y enojada (…) No estoy celosa ni amargada por Taylor. Es guapa, tiene éxito. Estamos en dos carriles diferentes, mi problema es más con Travis en el sentido de que ahora está tratando de convertirme en, no sé… una persona amargada, mentirosa, como si estuviera delirando y yo soy lo más alejado de eso”, dijo Benberry para Inside Edition.

Las acusaciones de Benberry con otra los fans de Taylor Swift llegan en medio de lo ocurrido con el futbolista español Alejandro Balde, quien tras señalar que no es fan de la cantante se convirtió en blanco de los swifties que habrían hecho hasta lo imposible para sabotear la lucha del jugador por el Premio Golden Boy que entrega el diario italiano Tuttosport cada año a los futbolistas europeos menores de 21 años.

