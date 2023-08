¿Taylor Swift vuelve a México?: así podrás ver "The Eras Tour" y este será el costo

No pasó mucho tiempo para que Taylor Swift anunciara que volverá a México con "The Eras Tour", pues proyectará su más reciente gira en varios cines, para aquellos que no pidieron asistir puedan disfrutar del show, lo disfruten en cualquier parte de su ciudad. Los fans de la cantante están muy emocionados por verla nuevamente, esta vez en un formato diferente y en la comodidad de una grande sala llena de fanáticos.

¿Dónde ver "The Eras Tour" de Taylor Swift en cines?

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de "The Man" compartió que su tour llegará a los cines. Con el video promocional de la proyección, la artista, de 33 años, hizo que sus fanáticos se emocionaran, pues muchos no alcanzaron entradas para sus conciertos debido a la alta demanda, pues hay que recordar que los boletos se agotaron en minutos y que en reventa alcanzaban los miles de pesos.

"El Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida hasta ahora y estoy encantado de decirles que pronto llegará a la pantalla grande a partir del 13 de octubre podrán vivir el concierto. ¡Película en cines de Norteamérica! Las entradas ya están a la venta en http://taylor.lnk.to/TSTheErasTourFilm… . Vestimenta de eras, pulseras de la amistad, se anima a cantar y bailar 1, 2, 3 LGB!!!!", escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Minutos después Cinepolis confirmó que el tour de Taylor Swift volvería a tierras mexicanas, pues la compañía lo transmitiría en las pantallas. En sus cuentas oficiales de plataformas digitales, la empresa informó que la venta de boletos para el concierto comenzará este viernes 1 de septiembre, y estarán disponibles tanto en línea como de forma física en las taquillas de algunos de los inmuebles.

"¡Lo que estábamos esperando! El concierto de @taylorswift13 | The Eras Tour iluminará TODOS los cines de Cinépolis a partir del 13 de octubre. Compra tus boletos a partir de MAÑANA VIERNES 1 de septiembre en la app, web o en cines. Tranqui, ¡ahoritita te daré más detalles! #TSTheErasTourFilm", colocó en un Tweet la compañía, quien hasta el momento no ha especificado si la proyección será en todas las salas.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Taylor Swift en los cines?

Hasta el momento, la distribuidora no ha dado a conocer los precios de los boletos, pero de acuerdo a otros conciertos proyectados en los cines como los de BTS, Mamamoo, TXT, Coldplay, Metallica, por mencionar algunos, las entradas podrían estar entre los 200 a los 300 pesos mexicanos, dependiendo el tipo de salas como 2D, MACRO-XE o VIP (4DX).