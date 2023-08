Taylor Swift complace a sus "swifties": "Hermana, ya eres mexicana”

Lentejuelas, prendas con flecos, minifaldas, tops, brillo y mucho color utilizaron los swifties que acudieron al primer concierto de Taylor Swift en el Foro Sol y que desde muy temprano se dieron cita en el lugar para alcanzar el mejor lugar.

Entre ellos decenas comerciantes ambulantes hacían su agosto vendiendo impermeables, bolsas, gorras, sudaderas, coronas y pósters de la intérprete estadounidense desde 50 pesos y hasta 500. Adentro, las prendas oficiales iba desde los 700 pesos.

A las 19:00 horas el recinto ya lucía casi en su totalidad y la vibra era espectacular, todos seguían intercambiando pulseras y participando en las olas. Incluso, festejaron el breve show que dio Sabrina Carpenter, la telonera.

“Tay Tay”, como la llaman sus fanáticos, se movía con gran soltura de un lado a otro del escenario

Créditos: Patricia Villanueva

Aplaudieron cada una de sus palabras

Entre la espera, los miles de seguidores pedían su salida al ritmo de “Taylor hermana, ya eres mexicana”, mientras se proyectaban en la gran pantalla central videos de los detrás de cámaras de los clips oficiales de sus canciones que daban paso a “The eras Tour”.

Taylor salió al escenario a las 20:15 horas con una intro de “Miss America” y apareciendo arriba de una plataforma en medio de la pasarela, el lugar explotó de emoción, levantando aún más la energía que se sentía. Las jóvenes se abrazaban, no podían creer que la espera había terminado.

“Son canciones que escribí en mis 20 o antes, pero espero que cuando las escuchen piensen en esta noche y en los recuerdos que estamos haciendo con este tour”, dijo antes de cantar “Lover”, misma que da nombre a una era.

Sus miles de seguidores aplaudieron cada una de sus palabras, mientras entonaban los éxitos que hoy tienen a Taylor Swift en las listas de popularidad del mundo, con más de 56 millones de oyentes mensuales en Spotify. Uno a uno fueron llegando temas como “You Need to Calm Down”, “Fearless” y “You Belong With Me” para formar cada una de las eras, compuesta por la discografía de la cantante.

Cada atuendo representó una de las "Eras" que componen el show

Pero no sólo consintió a los swifties, como se llaman sus seguidores, con los clásicos, también con los distintos atuendos que lució durante toda la velada, los cuales incluyeron un body de lentejuelas y botas plateadas, un vestido de gala y dos vaporosos, un traje de corte serpiente de una sola pierna y shorts negros con playera y sombrero. Cada atuendo representaba las eras que componen este show.

La única pantalla que había en el recinto era enorme, abarcaba todo el escenario a lo ancho y tenía más de cinco metros de altura, por si fuera poco proyectaba paisajes hermosos o se dividía en varias partes, simulando ser una habitación, incluso se abría para que Taylor regresara al entarimado. Tan grade era la pantalla, que los músicos y coristas se encontraban a los lados.

Con “Champagne problems” empezó la tercera era, la cual marcó un momento d ensueño porque Taylor se sentó para tocar el piano y primero, agradeció a sus fans por los impresionantes outfits que lucieron, después presentó el tema sin creer todo el amor que estaba recibiendo por parte de los mexicanos: “Los amo mucho, gracias por todo esto”.

La fiesta siguió con “Don't Blame Me”, “Look What You Made Me Do” y con “Enchanted” comenzó una era más, “Speak now”, para esta lució un vestido lila con crinolina, como una linda princesa.

Los temas sorpresas de la noche

“Tay Tay”, como la llaman sus fanáticos, se movía con gran soltura de un lado a otro del escenario con las canciones más rítmicas o tocando la guitarra, pero cada cosa que hacía era ovacionada por las más de 58 mil personas que coreaban su nombre.

La era “Red” llegó con singles como “22”, “We never getting back together” y “All too well”, vistiendo distintos atuendos en este tono, en algunas piezas estuvo acompañada por seis bailarines.

“Está cabaña la hice en mi imaginación. Escribí este álbum en la pandemia, todos hicimos cosas para escapar, y este era un lugar donde podía ir en mi mente. Decidí escribir algunos personajes, algunos de mis favoritos son este adolescente llamado James, que trata de disculparse con el amor de su vida", platicó la intérprete como parte de una era más, “Folklore”.

Las adolescentes y mujeres jóvenes resaltaban entre el público, pero también había varios hombres, mamás y papás que acompañaron a sus hijos a este concierto y que incluso también terminaban cantando las canciones, y es que la vibra que había en el lugar era única.

Entre las canciones que más revuelo causaron entre el público, que por primera vez las escuchaba en vivo, estuvieron “Style”, “Blank Space”, “Shake it Off” y “Wildest Dreams”, las cuales formaron parte de su era “1989”.

Los temas sorpresa que tocó esta noche fueron “I forgot that you existed” y “Sweet nothing”, las cuales provocaron gran alboroto entre el público, sobre todo cuando dijo que la primera nunca la había tocado en vivo.

Taylor no escatimó en nada y trajo el mismo tour que presentó en Estados Unidos, las llamas y hasta el efecto en el que se avienta a nadar desde el centro del recinto por debajo del escenario, sale en el otro extremos y se sube a una nube, para después aparecer de nuevo en medio de la pasarela para cantar “Lavender haze” e iniciar con la ultimate era “Midnight”, en la cual también sonaron “Anti-hero”, “Vigilante shit” y “Karma”, después de más de tres horas de concierto. No sin antes gritar que, amaba a la Ciudad de México.

srgc