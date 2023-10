Paty Cantú sale en defensa de Shakira y Taylor Swift, apoya que “facturen” con sus polémicas rupturas

Paty Cantú se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que en una reciente entrevista fue cuestionada sobre lo que piensa que celebridades de la talla de Shakira y Taylor Swift “facturen” a partir de las historias de sus polémicos romances, por lo que la cantante de nacionalidad mexicana aprovechó para respaldar a sus colegas y destapó que toda esta situación se originó debido a que el machismo todavía permea dentro de la industria musical, por lo que la postura de la exintegrante de “Lu” ha genera todo tipo de opiniones en redes sociales.

Fue durante un encuentro con la prensa donde Paty Cantú fue cuestionada sobre el trabajo de las mujeres compositoras dentro de la industria musical y la intérprete de éxitos como “Afortunadamente no eres tú” y “Resistiré” fue clara al asegurar que ha logrado obtener una posición gracias a su intenso trabajo y que no es suerte o regalo como muchas veces se ha dicho.

Paty Cantú expone diferencias entre hombres y mujeres dentro de la industria musical

“Las mujeres trabajamos muchísimo, trabajamos de forma particular y con nosotras, nunca nada es suerte o regalo, como muchas veces se dice, todo es trabajo”, sentenció Paty Cantú a quien en la siguiente pregunta fue cuestionada sobre lo que pensaba de las críticas que reciben Shakira y Taylor Swift por “facturar” a partir de su vida personal, en específico con sus ex relaciones, no obstante, dijo estar completamente de acuerdo y dentro de su argumentación señaló que las críticas que reciben sus colegas es porque todavía hay un gran machismo dentro de la industria musical, además, aprovechó para declararse como “swiftie”.

“Creo que son cosas que no pasan con los compositores hombres, por alguna razón, cuando las mujeres nos expresamos con verdad se nos juzga de forma distintas y eso es algo de lo que me acuerdo haber visto en el documental de Taylor Swift, que es alguien a quien amo y que bueno, soy su máxima fan, la admiro por tener la valentía de expresar su vida y esta queja porque no es lo que nos merecemos, cuando un hombre es fuerte es fuerte, cuando una mujer es fuerte, es una maldita, o sea, las mismas características entre hombre y mujer de repente se ven distintas, pero la composición es nuestra forma de liderar y transformar el dolor en arte”, sentenció Paty Cantú.

Paty Cantú defendió a Shakira y Taylor Swift. Foto: IG: patycantu

Para cerrar Paty Cantú señaló que, en lugar de ser criticadas, Shakira y Taylor Swift deberían ser reconocidas por tener el valor de exponer de forma pública lo que ocurre en su vida privada, además, también lamentó que sus colegas deban cuidar su comportamiento por cumplir ciertos estándares impuestos por la sociedad y por la propia industria musical por lo que hizo un llamado a no perder de vista que los cantantes y artistas en general también son humanos.

