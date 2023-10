Fiebre de Taylor Swift: fans convierten la sala de cine en un concierto coreando las canciones a todo volumen | VIDEO

Sin duda alguna, Taylor Swift se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas de la música en inglés, y es que sus letras son capaces de transmitir emociones con las que todas nos identificamos, por lo que cada uno de sus álbumnes forma parte importante de la vida de miles de personas alrededor del mundo. Sabiendo esto, no es difícil imaginar la euforia que sintieron sus fans cuando la rubia confirmó sus conciertos en México, mismos que se llevaron a cabo el pasado 24, 25, 26 y 27 de agosto.

Pero además de esta increíble experiencia, hace tan sólo algunos días se estrenó (¡por fin!) la película de Taylor Swift en donde podemos ver más de cerca distintas escenas de sus conciertos alrededor del mundo, siendo una curita para aquellas swifties que no pudieron alcanzar boleto para sus conciertos en el país y, por otra parte, funcionando como una recopilación de memorias para las y los afortunados que fueron testigos de su presentación en México. De esta manera, los cines se han llenado de swifties emocionadas que se unieron para romper el silencio de la sala, coreando los éxitos de TayTay.

La rubia asistió a la premier de su película luciendo un hermoso vestido azul.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Swifities se levantan de sus asientos para cantar Shake It Off a todo volumen

Y es que no es de sorprenderse que los cines se inundaran de fans buscando conseguir la icónica palomera y el vaso temático de la película, pero además de ver a algunas atrevidas robándose los cartones con la figura de la rubia, muchas otras decidieron convertir las salas de cine en un concierto más, ya que a través de TikTok se hizo viral un video en donde se muestra una proyección de la película, pero lejos del silencio típico del lugar, podemos ver a decenas de swifities cantando y bailando al pie de la pantalla, en una mágica unión de hermandad.

Las fans convirtieron la función de cine en una fiesta, mientras cantaban las canciones de la rubia.

Fotografía: TikTok/@arlinlucio

En el video se puede ver como las apasionadas swfities no pudieron con la emoción y decidieron pararse a cantar y bailar la canción de Shake It Off, una de las pistas más amada por las fans debido al profundo significado que tiene; es así como las jóvenes se reunieron al pie de la pantalla mientras coreaban la letra al ritmo de la música y gracias a las lámparas de sus celulares iluminaron el lugar, creando un ambiente mágico. Este "aquelarre" creado por las amantes de TayTay fue documentado por otras jóvenes que se encontraban en el lugar, demostrando que el fandom que sigue a la rubia se encuentra lleno de amor y entusiasmo.

