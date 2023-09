VIDEO: Paty Cantú enamora a los swifties al cantar "Love Storie" de Taylor Swift

La fiebre por Taylor Swift aún no ha llegado a su fin y luego de cuatro exitosas fechas en el Foro Sol sus fanáticos siguen deseosos por seguir viendo el talento que todavía tiene por demostrar la intérprete de "All too well" y así lo han dejado ver con su disposición de ir a las salas de cines a revivir el "The Eras Tour" o más recientemente por los elogios que los swifties le hicieron a una cantante mexicana.

Se trata de Paty Cantú, una de las cantantes pop mexicanas más importantes de la industria y que además por años se ha ganado el cariño del público por su carisma y talento únicos; aunque fue este fin de semana cuando la famosa de 39 años rompió el Internet al presumir que su voz puede alcanzar los niveles a los que la propia Taylor Swift llega. ¿La razón?, que al tomar el micrófono no dudó en cantar "Love Storie", una de las canciones más emblemáticas de la estadounidense.

Paty Cantú no deja de presumir su talento. (Foto: IG @patycantu)

Paty Cantú con quista la red al cantar "Love Storie"; así la celebraron sus fans

A través de su cuenta de TikTok el influencer de espectáculos Pablo Chagra, compartió un nuevo video que da muestra del indudable talento que la intérprete de "Goma de mascar" siempre ha presumido, pues dejó ver cómo durante uno de los ensayos para la gira de conciertos que la mexicana tiene en el país, practicó esta canción que también es conocida por ser el tema de la película "Cartas a Julieta".

"La ensayó, pero no pudo cantarla en el show", se lee en la publicación del creador de contenido; mientras que la propia Paty Cantú comentó el video revelando toda su verdad detrás de esta interpretación única y como era de esperarse sus millones de fans la llenaron de halagos y expresaron su emoción por poder escucharla en vivo. Asimismo, los swifties, como se denominan los fanáticos de Taylor Swift, dejaron en claro que respaldan este cover.

El cover también despertó la molestia de algunos. (Foto: TikTok @Pablochagra)

"En el soundcheck se me ocurrió probar un mash up de Love Storie con la canción de mi película nada más porque tengo swiftis infinita jaja", escribió en la red.

Por su parte, los fanáticos de la cantante no dudaron en pedirle que por favor cante tremendo éxito en sus próximos conciertos. "Suenas hermoso", "cántala el 28", "queríamos encontrarte en The Eras Tour" y "su voz es muy parecida a la de Taylor cuando era chavita" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación original y que rápidamente se volvió viral entre los admiradores de las cantantes.