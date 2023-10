Película de Taylor Swift supera los 100 millones de dólares una semana antes de su estreno

La venta anticipada de boletos para la película de la gira "Eras" de Taylor Swift superó los 100 millones de dólares en el mundo, informó el operador de cines AMC, lo que la convierte en el filme de conciertos más vendido de la historia.

"Taylor Swift - The Eras Tour" se estrenará el 13 de octubre en 8 mil 500 cines de 100 países. La película se convertirá en el largometraje de conciertos más taquillero de la historia, destronando a "Justin Bieber: Never Say Never", que recaudó 99 millones de dólares y se estrenó en 2011.

Una semana antes de su estreno, la cinta ya recaudó 100 millones de dólares. Foto: X / Taylor Swift

"This Is It", que reunió 261 millones de dólares en todo el mundo, no se considera una película de conciertos porque solo documenta los preparativos de la actuación de Michael Jackson, que murió antes de presentarse en el escenario.

Un evento global

"Eras" iba a estrenarse inicialmente solo en Estados Unidos, pero la cantante optó finalmente por convertirla en un evento global, aunque su gira incluirá una segunda etapa el año que viene, con decenas de fechas en Sudamérica, Australia, Asia, Europa, además de Estados Unidos y Canadá.

Un portavoz de AMC dijo que los 100 millones de dólares de ingresos procedían de todos los cines que proyectarán la película, incluidas las cadenas Cineplex en Canadá y Cinépolis en México. De las 8 mil 500 salas de cine en las que se proyectará la película, 4 mil están en Norteamérica.

El récord histórico de recaudación para un fin de semana de estreno en octubre en Norteamérica es de 96 millones de dólares, establecido por "Joker" en 2019.

"Taylor Swift - The Eras Tour" podría superar los 100 millones durante tres días, del 13 al 15 de octubre, en Norteamérica, según Jeff Bock, de la firma especializada Exhibitor Relations.

El largometraje se rodó en San Francisco durante agosto. Foto: X / Taylor Swift

La película, de 2 horas y 48 minutos, contiene imágenes rodadas durante tres conciertos de la megaestrella en el SoFi Stadium de Inglewood, un suburbio de Los Ángeles, a principios de agosto. La gira "Eras" cuenta actualmente con 146 fechas.

AMC anunció que la cantante Beyoncé seguiría el ejemplo de Swift y estrenará en cines el 1 de diciembre un documental inspirado en su gira "Renaissance", que recién terminó en Estados Unidos.

Con información de AFP