Taylor Swift: la exnovia de Travis Kelce alerta a la cantante, asegura que el jugador de la NFL es un infiel

Los rumores de un romance entre Taylor Swift y Travis Kelce son cada vez más fuertes y han generado gran alboroto entre sus fanáticos, quienes expresaron en redes sociales su total apoyo ante un posible noviazgo. Un sentimiento que no comparte Maya Benberry, pues la exnovia del jugador de la NFL lanzó una fuerte advertencia a la cantante antes de que tome la decisión de formalizar lo que ocurre entre ellos.

El pasado domingo 24 de septiembre la intérprete de “Shake It Off” fue captada en el encuentro entre los Chicago Bears y los Chefs en el estadio Arrowhead de Kansas City, apoyando a Travis Kelce junto a la madre del jugador, Donna Kelce. La cantante acudió como invitada especial del jugador, quien a través de su podcast hizo público su interés por ella y de invitarla a salir, algo que no habrían podido concretar debido a la nueva temporada de la NFL y la gira.

Maya Benberry, ex de Travis Kelce, lanza fuerte advertencia a Taylor Swift. Foto: IG @killatrav

Hasta el momento ninguno ha dado declaraciones al respecto y tampoco han confirmado un romance, sin embargo, en entrevista para el Daily Mail, Maya Benberry lanzo una fuerte advertencia a la cantante en la que aseguró que Travis Kelce le fue infiel mientras salían en 2016 y habría iniciado una relación con Kayla Nicole, un mes antes de que finalizara su noviazgo.

“El hombre que yo conocí es infiel. Taylor parece ser una chica muy divertida con un espíritu hermoso, así que le deseo la mejor de las suertes, ¡pero no sería una chica si no le aconsejara que fuera inteligente! (…) Estoy segura de que a estas alturas tiene dominada la capacidad de ver quién está realmente ahí para ella y quién simplemente la está utilizando. Sólo el tiempo lo dirá, pero com siempre dice el refrán: “‘Un vez infiel, siempre infiel’”, dijo Maya Benberry.

Maya Benberry terminó su relación en 2017 con Travis Kelce entre acusaciones de infidelidad. Foto: IG @mayabenberry

Historial amoroso de Travis Kelce

Maya Benberry, de 31 años, y Travis Kelce se conocieron en 2016 durante un reality show “Catching Kelce” de la cadena E! en el que ella compitió con otras 49 mujeres por conquistar el corazón del jugador, pero fue en ella por quien él mostró interés y luego de ello salieron durante varios meses hasta 2017 cuando comenzó su romane con Kayla Nicole, entre acusaciones de infidelidad.

La atleta Kayla Nicole y Kelce salieron entre 2017 y 2022 aunque de manera intermitente. Ellos se conocieron a través de redes sociales y se les vio juntos en alfombras rojas de importantes eventos, pero el año pasado fueron los medios los que se encargaron de dar a conocer que el romance había terminado, sin más detalles al respecto.

El año pasado, luego de su ruptura con Nicole, el ala cerrada de los Chiefs fue relacionado con la reportera de Access Hollywood Zuri Hall, y algunos medios indicaron que habrían estado saliendo, pero esto no fue confirmado por ellos.

Kayla Nicole, exnovia de Travis Kelce. Foto: IG @iamkaylanicole

