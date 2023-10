VIDEO: La canción de Paty Cantú con la que destrozó a su expareja Salvador Zerboni y que ahora el actor no puede escuchar nunca

Paty Cantú además de ser una de las mejores voces, también es considerada de las cantautoras más reconocidas de México, su talento para escribir canciones no solamente la ha llevado a la fama a ella, sino también a varios artistas que tienen en su repertorio alguna de las piezas que salieron de la imaginación de la famosa.

Además de que los fanáticos de la originaria de Guadalajara, Jalisco se enfocan en el trabajo de la estrella, también han dejado ver que son muy puntuales en con todo lo que tiene que ver con su vida privada, tal es el caso de su pasada relación con el actor Salvador Zerboni, del cual muchos desconocían que existió, pero otros tienen detalles profundos.

Aunque pocos recuerdan el romance de la pareja, hay una melodía que quedará para la eternidad en la memoria de los famosos y de sus fanáticos pues fue compuesta por Paty Cantú, Angela Davalos Burguete Sitna y Daniel Francisco Ramírez Sayalero para Salvador, así lo confirmó el actor en una de las entrevistas que realizó en el programa La Caminera de la estación de radio Exa FM.

Ahí el reconocido villano de telenovelas fue cuestionado por los locutores quienes tomaron una pregunta del público que decía que la pieza “Goma de mascar” fue compuesta por la famosa directamente para él, sin dar muchos detalles al respecto, Zerboni dijo que tenía conocimiento que había una canción, pero desconocía el nombre.

“Yo tuve una relación muy bonita con Paty hace muchos años, me dedicó una canción que no se expresa muy bien, pero no sé si ese sea el título, me imagino que ese es, pregunta contestada”, fue lo que compartió Salvador.

Pero los fanáticos de Paty Cantú y de Salvador Zerboni rápidamente se hicieron presentes y dejaron entre ver que están muy contentos porque los famosos ya no estén juntos, pues aseguran que vivieron un romance tormentoso y que en varias ocasiones la cantante ha mencionado que tuvo miedo de los comportamientos de su exnovio.

“¿Cómo que el salía con Paty Cantú?”, “Paty Cantú es una reina y si escribió esa canción fue por algo. El super si tiene cara de ser un insufrible amor. PATY CANTU TALENTO MEXICANO”, “Ese wey ha salido con un montón de famosas”, “Este hombre me cae al hígado, super falso y muy actuado”, “Que bueno que ya no están juntos, no quedan bien” y “Nunca imaginé que estuvieron juntos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Maldito el día en que te encontré, eh

La hora en que te miré, eh eh eh

Entraste a mi vida y ahora no hay salida

Me equivoqué, eh eh

Yo no quería y acepté, eh

Por un ratito te guardé, eh eh

Yo no soy adorable

Tu eres insoportable, eh eh eh...

Insufrible amor, ¿cómo me pude enamorar?

No te soporto es la verdad

Porque molestas y te pegas como la goma de mascar

En mi zapato al caminar

Somos un caso no ideal

Pero te quiero yo te quiero

En la política y la fe, eh

No congeniamos ya lo sé, eh eh

Yo como carne roja tu sólo comos hojas

Y pensé, eh

Insufrible amor, ¿cómo me pude enamorar?

No te soporto es la verdad

Porque molestas y te pegas como la goma de mascar

En mi zapato al caminar

Somos un caso no ideal

Pero te quiero yo te quiero

Insufrible amor (insufrible amor), ¿cómo me pude enamorar?

No te soporto es la verdad

Porque molestas y te pegas como la goma de mascar

En mi zapato al caminar

Somos un caso no ideal

Pero te quiero yo te quiero

Yo estoy más loca cada mes, eh

Tu insufrible y a la vez, eh eh eh

Eres tan vulnerable, tan tierno tan besable

Siempre te amaré...