VIDEO | Salvador Zerboni muestra por primera vez la terrible cicatriz que le quedó tras accidente en reality

Salvador Zerboni es un actor que, a favor de sus personajes como villano, suele lucir como una persona ruda y dura al trato. Nada más lejano de la realidad, pues en corto y al conocerle de cerca resulta un tipo amable, cálido, educado y empático. Sumado a esto, suele expresar sus emociones con facilidad y dejar de lado esa imagen de hombre duro y malvado.

Por lo tanto, no es de extrañarse que recientemente se haya desahogado con algunos medios de comunicación que le abordaron y relatara, con algo de detalles, que ha pasado meses muy duros pues ha padecido una fuerte depresión. La razón de esto se debe a un accidente que padeció y que le dejó una dura y visible cicatriz.

Cabe recordar que hace poco Salvador Zerboni tuvo una polémica pues no quiso interpretar un personaje gay.

Sincero y sin tapujos, el actor confesó que hace meses sufrió un accidente mientras grababa el reality show de 4 Elementos.

"Tuve un accidente terrible en 4 Elementos, el proyecto con Televisa. Se me despelucó la frente y me echaron 42 puntadas. Venía tapado pero creo no hay nada que tapar, la verdad ha sido muy duro y he tenido depresión", reveló Zerboni.