Salvador Zerboni se negó a interpretar a un personaje gay: "Me dio cosita"

Salvador Zerboni se encuentra en medio de la polémica después de que revelara que no quiso interpretar un personaje gay, porque le dio "cosita". El actor explicó que si bien no está en contra de las preferencias sexuales de la gente, ésta vez no quiso encarnar un papel de este tipo por una razón. Aunque el galán y villano de telenovelas dio los motivos por los cuales tomó esta decisión, ha comenzado a ser criticado en algunas plataformas de redes sociales.

El exintegrante de "La Casa de los Famosos" fue de invitado a "Miembros al Aire", programa de Unicable que conduce Raúl "El Negro" Araiza y Paul Stanley, entre otros. Durante la conversación, el actor indicó que le propusieron hacer un personaje homosexual para una obra de teatro, sin embargo, lo rechazó, debido a que consideró que era mucho tiempo estando en contacto con otro hombre.

Salvador Zerboni rechazó personaje gay

El actor, de 43 años, dijo que si bien respeta a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, esta vez consideró que eran mucho tiempo haciendo un personaje con esa orientación sexual. "Últimamente me invitaron a hacer una obra de teatro en la que hay muchas escenas homosexuales. No tengo nada en contra de eso, pero es muy diferente hacer una película o una serie en la que tienes dos, tres, veinte, cincuenta escenas en un mes, dos meses que dure la filmación o grabación, pero en el teatro imagínate", mencionó Zerboni en el famoso programa de Unicable.

"Un año, cinco veces a la semana, estar con cuatro hombres agarrándote, besándote, masturbándote, pues dije 'no'. Tampoco está mal, no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me encantan las mujeres y pues sí me dio cosita", destacó el histrión que apareció en la película "Rudo y Cursi", al dejar ver que le parecería extraño estar interpretando a un homosexual cuando su orientación es otra.

El galán de televisión indicó que si bien ha hecho personajes LGBT en otras oportunidades, ahora rechazó la propuesta debido a que eran muchas escenas. "Cuando he tenido escenas con hombres es muy chistoso, nos cagamos de risa. A veces me ha tocado con gente que sí les gusta, con otros que no y es divertido, al final lo hacemos y nos divertimos mucho", destacó el actor, quien ha causado polémica con sus declaraciones.

Salvador justificó su decisión IG @zalvadorzerboni

"Aparte se trata de dos hombres que son pareja y que invitan a otros a tener sexo con ellos, y todo se trata de eso, y dije '¿dónde está la trama? ¿dónde está esto?', pues es coger, coger y coger todo el día. Dije 'no'. Respeto cada quien que haga lo que quiera", indicó Salvador Zerboni, quien justificó su decisión al decir que él sentía que en la historia no había realmente un fondo para hacer tantas escenas con temática gay.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Salvador Zerboni: así reaccionó el actor tras conocer el reto a golpes de Nacho Casano