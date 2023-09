"¡No me digas que no!", Paty Cantú compuso esta canción "emo" que hasta la fecha se escucha

Paty Cantú es una de las cantantes y compositoras más exitosas y reconocidas de México. Su trayectoria musical abarca desde el pop hasta la balada romántica, pasando por el rock y el reggaetón. Su versatilidad, talento y carisma la han convertido en una artista admirada por el público y la crítica. Sin embargo, en esta ocasión se volvió tendencia luego de contar en su TikTok que ella compuso una canción que le encantaba a los “emo” hace casi dos décadas atrás.

Los “emo” son parte de una subcultura y género musical que surgió en la década de 1980, tomando influencia del punk rock y el post-hardcore; sin embargo, no fue hasta los inicios de los 200 que su popularidad se extendió. Los individuos “emo” tienden a adoptar un estilo particular que puede incluir ropa ajustada, peinados con flequillo y accesorios como pulseras de estoperoles. La música, por su parte, es conocida por sus letras cargadas de emoción y temas que abordan la angustia, el amor y la identidad.

¿Qué canción “emo” compuso Paty Cantú?

En un clip para su TikTok (@patycantu), donde tiene más de 1.9 millones de seguidores, contó que fue en los inicios de su carrera, “todavía no confiaban mucho en mí como compositora, esa es la verdad…. Lo primero que me grabaron y que fue considerado como una autoría mía, fue ‘No me digas que no’ (de Nikki Clan)”. Sin embargo, aclaró que no todo el trabajo fue suyo, ya que está basada en una canción de una banda sueca.

“Ya la habían tratado de versionar como 10 o 15 autores y ninguna versión había gustado para muchos proyectos…. El punto es que pues haga sentido la canción y quepa en esta melodía y en estas frases yo la verdad es que cuando me dijeron que nadie le había atinado decidí no fijarme en lo que decía la canción original decidí arriesgarme a mover un poquito el fraseo de la melodía y decidí hacerlo más simplista posible”, contó.

Al final su versión fue todo un éxito y hasta la fecha es cantada. “Bendito sea Dios funcionó… Ahora yo también lo voy a contar en mi concierto”, concluyó Paty; en la caja de comentarios muchos estaban sorprendidos con que ella hubiera sido la creadora de tan icónico tema.

¿Cuántos años tiene Paty Cantú?

Paty Cantú nació en Houston, Texas, el 25 de noviembre de 1983, por lo que tiene 39 años. Ella se mudó a Guadalajara, Jalisco, cuando era niña. Desde joven se interesó por la música y aprendió a tocar la guitarra y el bajo. A los 16 años participó en un concurso de bandas y decidió dedicarse profesionalmente a la música. En el año 2000 formó el dúo “Lu” junto a Mario Sandoval, y fue cuando su fama explotó.

Como solista, Paty Cantú ha lanzado cinco álbumes de estudio: “Me quedo sola” (2008), “Afortunadamente no eres tú” (2010), “Corazón bipolar” (2012), “#333” (2018) y “La mexicana” (2020) y en 2023 lanzó un EP llamado “Piscis”. Ella ha incursionado en la actuación y hasta en el análisis deportivo. También en redes sociales es muy popular.

