Aylín Mujica abandona de manera inesperada un programa en vivo, esto fue lo que sucedió

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la reciente transmisión de "La Mesa Caliente" después de que la guapa conductora, Aylín Mujica abandonara de manera repentina el programa, dejando en completo shock a sus compañeras y a sus millones de televidentes.

Después de presentar una noticia, la famosa nacida en La Habana, Cuba, les informó a sus compañeras que tenía que abandonar el programa a pesar de ser considerada una de las máximas figuras. Todos mostraron su cara de incertidumbre ante lo que estaba sucediendo.

La conductora sorprendió a todos. Foto: Especial

Aylín Mujica sale de La Mesa Caliente

Tras presentar una noticia del Rey Grupero, las conductoras de "La Mesa Caliente" cuestionaron a Aylín Mujica sobre el comentario que le envió el creador de contenido. Al principio la también modelo respondió de manera contundente, pero instantes después se presentó la polémica.

Resulta que Aylín Mujica agradeció al Rey Grupero por considerarla la mujer más importante en su vida, sin embargo, para no entrar en más detalles les dijo que tenía que ir baño. Una vez que ya no aparecía ante las cámaras confesó que no quería hablar sobre el tema.

"Me hace sentir muy bien que digan eso, pero voy al baño. No quiero hablar", contó.

¿Rey Grupero y Aylín Mujica fueron novios?

Fue durante una de las temporadas del reality show "La Casa de los Famosos" en donde Aylín Mujica y el creador de contenido, Rey Grupero estuvieron muy cercanos, generando sospechas sobre un posible noviazgo dentro del popular reality show.

Tras confirmar su relación sentimental, Rey Grupero anunció que su noviazgo con la conductora de "La Mesa Caliente" había llegado a su fin. El creador de contenido argumento que o tenían una meta juntos, pero eso no fue ningún pretexto para enamorarse como "un loco" de la modelo.

El influencer está en el ojo del huracán. Foto: Especial

