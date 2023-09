Sofía Rivera Torres se sincera, por primera vez revela si le fue infiel o no a su esposo, Eduardo Videgaray, esto dijo

La guapa actriz y conductora de televisión, Sofía Rivera Torres se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de hablar por primera vez sobre la supuesta infidelidad que cometió a su esposo, Eduardo Videgaray, noticia que dejó en completo shock a toda la industria.

Fue hace unas semanas cuando la exparticipante de "La Casa de los Famosos México" se robó todos los reflectores después de la publicación de un video en el que se ve muy cercana con Agustín Fernández, amigo de Nicola Porcella. Algunos internautas especularon sobre una posible infidelidad.

En una entrevista compartida por el reportero Edén Dorantes en su canal de YouTube, Sofía Rivera Torres terminó con los rumores sobre su posible infidelidad a su esposo, Eduardo Videgaray. La también modelo fue contundente al rechazar las acusaciones en su contra.

Sin guardarse nada la también protagonista de la telenovela "Si nos dejan" aseguró que las imágenes se malinterpretaron por algunas personas y algunos medios de comunicación. Señaló que el rumor no fue tema en su actual matrimonio con Eduardo Videgaray.

"Se malinterpretó, algunas personas decidieron ver algo en el video. Yo les dije "si alguien tiene una foto donde le soy infiel a mi esposo, que me la manden", pero es una plática que ni tuve con Eduardo", señaló.

Por otra parte la segunda eliminada de "La Casa de los Famosos México" dijo que su esposos Eduardo Videgaray no hizo caso al rumor. Lamentó que las figuras públicas estén expuestas a este tipo de situaciones, pero es algo que no puede controlar.

"Eduardo me dijo "si desde la noche lo vi, me vale". Es parte de ser figura pública, no puedes controlar lo que las demás personas piensan", contó.