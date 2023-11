Majo Aguilar en elegante vestido de espalda descubierta enamora Instagram

A través de su perfil oficial en Instagram Majo Aguilar compartió un par de fotografías en donde luce un elegante vestido negro, la prenda llamó la atención por tener una gran apertura en la parte de atrás con la que deja al descubierto su espalda, además de que el look estiliza su esbelta figura y la hace lucir espectacular.

La ranchera galáctica dejó de lado sus botas, traje de charro y sombrero para conquistar con un atuendo de noche a cargo de la diseñadora Marika Vera, quien la ayudó con su look, ya que en la publicación también le agradeció estar al pendiente de que todo saliera más que perfecto para su evento.

Sigue leyendo: Pepe Aguilar presume un nuevo show familiar y piden que incluyan a Majo Aguilar

Majo Aguilar resaltó con el elegante vestido negro. Captura de pantalla IG/majo_aguilar

Majo Aguilar, nieta de Flor Silvestre resaltó con el elegante vestido negro, pero también lo hizo con los accesorios en color plata que se aprecian en las imágenes en su Instagram oficial, mientras que para el peinado logró estilizar su look de ondas suaves en las que se ve perfecto su larga cabellera cobriza que tanto la identifica.

“Guapa”, “Hermosa”, “Preciosa”, son algunos de los halagos que recibió por parte de los fanáticos que estuvieron al pendiente de su publicación, entre ellos su hermana gemela Susana Aguilar quien se sabe que es una de las personas que se encargan de diseñar los trajes y la ropa que utiliza Majo Aguilar para los eventos en vivo que tiene o para las fotografías de promoción.

Marika Vera fue la diseñadora que ayudó a Majo con su look. Captura de pantalla IG/majo_aguilar

¿De quien es hija la cantante Majo Aguilar?

Una de las preguntas que más generan expectativas entre las personas que conocen el proyecto de Majo Aguilar es quién es su padre, pues se sabe que su tío es Pepe Aguilar quien tiene tres hijos en el espectáculo; Emiliano, Leonardo y Ángela Aguilar, por lo que algunos llegan a confundir, pero la ranchera galáctica nació del matrimonio de Antonio Aguilar Jr (hijo de Antonio Aguilar) y Susana Carrillo.

Antonio Aguilar Jr es el padre de Majo Aguilar. Captura de pantalla IG/majo_aguilar

¿Por qué Majo Aguilar y Ángela Aguilar no tienen una canción juntas?

Pero lo que también se pregunta el publico conocedor de la carrera de la famosa dinastía es la razón por la que las primas no tienen una canción juntas, Majo Aguilar es quien se ha pronunciado al respecto ha dejado claro que las cosas no se han dado por motivo de agendas de trabajo, pero que es algo que tampoco han dicho, ya que considera que cada una está enfocada en su profesión, aunque no descarta la posibilidad de que en el futuro suceda algún proyecto entre ellas.