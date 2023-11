Pepe Aguilar presume un nuevo show familiar y piden que incluyan a Majo Aguilar

Pepe Aguilar es padre de Ángela Aguilar IG/pepeaguilar_oficial

A escasos meses de que se termine el año, Pepe Aguilar ya hizo oficial el anuncio de la nueva temporada de Jaripeo Sin Fronteras, que para esta edición cambia el nombre a Jaripeo hasta los huesos, el charro mexicano describió que prepararán un espectáculo nuevo para las fechas que ya están planificando.

Dentro de Jaripeo hasta los huesos, la familia Aguilar y los invitados que ya fueron descubiertos, el público encontrará un show basado en la cultura mexicana, sus tradiciones y sobre todo sus canciones, además de un programa ecuestre, ya que varios de los caballos de la dinastía también participan al igual que un ballet folclórico.

¿Quiénes formarán parte de Jaripeo hasta los huesos 2024?

Pepe Aguilar es padre de Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, artistas que también desarrollan una gira por separado, pero que si fueron requeridos para formar parte de Jaripeo Sin Fronteras al igual que Antonio Aguilar hijo, Irany y David, Familia Rivera, Toros y jinetes, así mismo otros invitados especiales que no aparecen en el video informativo.

“¡Nuevo año, nuevo show, nueva producción y nueva gira! Este 2024 estrenamos #JaripeoHastaLosHuesos !!! un nuevo show 100% mexicano, temático, inspirado y enmarcado en el tradicional día de muertos! diferente y único en su estilo, No dejes que la muerte llegue antes y compra tus boletos este viernes 3 de noviembre a las 10am hora local en Livenation.com”, fue como Pepe Aguilar anunció el regreso de Jaripeo.

¿Por qué Majo Aguilar no está dentro de Jaripeo hasta los huesos 2024?

Uno de los shows más esperados del espectáculo es el que está compuesto por los integrantes de la dinastía Aguilar ya que está cargado de temática y canciones mexicanas, en el cartel oficial quien brilla por su ausencia es Majo Aguilar “La ranchera galáctica”, la famosa no fue requerida como en ocasiones anteriores para participar en los eventos.

Majo Aguilar ya ha sido cuestionada sobre la razón por la que no canta en Jaripeo Sin Fronteras, lo que siempre ha dado a conocer es que no ha sido invitada por su tío Pepe Aguilar, ya que considera que cada uno está realizando eventos por separado y que tiene una agenda diferente a la de sus familiares, aunque no ha descartado la posibilidad de integrarse.

“Si están incluyendo a tu hermano porque no incluyen a tu sobrina Majo. Ya párenle con tanto pedo entre Ángela y Ella y hagan un show de familia entera” se lee en uno de los comentarios en donde piden la presencia de la sobrina de Pepe Aguilar

