Majo Aguilar confiesa la razón por la que es ahora la más famosa de su dinastía

Majo Aguilar actualmente es una de las estrellas del regional mexicano que compite para ser la acreedora a un Latin Grammy, la celebridad está nominada en la categoría “Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi” gracias a su disco “Se canta con el corazón (Deluxe)” y se disputa el premio con Ana Bárbara, Adriel Favela, Mariachi Herencia De México y Christian Nodal.

El ganador será dado a conocer el 16 de noviembre en la ceremonia de los Latin Grammy, esta y otras razones confirman que Majo Aguilar se ha convertido en una importante integrante de su dinastía familiar, pues cada vez son más las personas que conocen lo que hace musicalmente y que se sienten atraídas por su trabajo.

Una de las cosas que Majo Aguilar ha realizado con el objetivo de conquistar a su audiencia es crear una identidad diferente a la que normalmente se ve en cantantes de regional mexicano, razón por la que se autodenominó como la “Ranchera galáctica” y así se ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores y ahora es una pieza importante dentro del género.

“Me puse ‘ranchera galáctica’ para que no hubiera límites a mi creatividad, yo siempre he dicho: yo no soy una cantante de rancheras convencional, yo respeto muchísimo el género, yo le doy todo mi amor, pero hago locuras, me pongo traje de charro rojo, verde, próximamente tendré turquesa, otro color que no les voy a decir para que sea sorpresa, morado, soy una ranchera atípica con mucho amor a México”, confesó Majo Aguilar.