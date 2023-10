¡Hazte a un lado Ángela Aguilar! Ella es Germaine, la joven que Pepe Aguilar apoyará en su carrera como cantante

Apenas el pasado 8 de octubre fue la fecha en que Ángela Aguilar, la "Princesa del Regional Mexicano", celebró sus 20 años de vida. Con la felicidad a cuestas y el trabajo desbordando su agenda con presentaciones en México y Estados Unidos, la hija de Pepe Aguilar tuvo que enfrentar un nuevo reto en su vida, ahora impuesto por su propio padre.

Y es que, no conforme con recibir una extraña felicitación de cumpleaños por parte de su prima Majo Aguilar, ahora llega una sorpresa mayúscula para la intérprete de música ranchera. Resulta ser que su padre, Pepe Aguilar, ha decidido virar su atención a otra artista que interpreta canciones en el mismo género que Ángela, todo con el fin de firmarla para su disquera y apoyar su carrera como intérprete en México y Estados Unidos.

Esta chica se llama Germaine Valentina y así lo confesó la misma joven en sus redes sociales.

Ángela y Majo en un momento de felicidad. Foto: Especial

Germaine Valentina, la nueva Princesa de Regional Mexicano

No cabe duda que el género está viendo nacer muchas intérpretes jóvenes que buscan ganarse el cariño del público. También es cierto que, en el caso de Ángela Aguilar, ésta ha acumulado una gran cantidad de haters que no están de acuerdo con su forma de expresarse o, simplemente, no gustan de su música.

Para sumar a esta situación en su vida, es bien sabido que la carrera de Ángela ha estado íntimamente ligada a las decisiones de su famoso padre, quien ha guiado cada uno de sus pasos y la ha integrado consigo en sus giras por México y Estados Unidos. A la par, le ha llamado la atención en algunas ocasiones cuando no está de acuerdo con algo de lo que pasa en su vida.

Para sumar a esto, parece ser que Pepe Aguilar ha tomado la decisión de mesurar su apoyo a Ángela, a lo cual sumaría una competencia directa para su hija en la voz de una joven y talentosa intérprete de origen venezolano que, para gusto de sus fans, canta canciones rancheras desde niña. Ella es Germaine Valentina y así contó cómo vivió la invitación que le hizo Pepe Aguilar para apoyarla en su carrera.

"Ayer fui invitada por el Señor Pepe Aguilar al Concierto que dio en Guadalajara, me dijeron que están interesados en que firme con su Disquera porque creen en mi talento. El concierto lo disfrutamos de principio a fin mi mami y yo, indudablemente es un gran artista Fue un gusto conocerlo a él, parte de su familia y su equipo", indicó Germaine en su cuenta de FB.

Antes de esto, la misma joven había colocado estas palabras para agradecer a Pepe y su familia por las atenciones.

"De las sorpresas que te da la vida… Muchas gracias por la invitación @pepeaguilar_oficial ? Excelente concierto! Lo disfrutamos de principio a fin mi mami y yo. Indudablemente eres un gran artista y Muchas gracias a ti y a tu esposa por creer en mí y expresarme su disposición a apoyar mi carrera artística! Un placer haberlos conocido y haber tenido una grata conversación! Gracias", manifestó en su cuenta de instagram @germaineoficial donde acumula 949 mil seguidores.

Germaine a lado de Aneliz Álvarez y de su mamá. Foto: IG @germaineoficial

Luego, en un video, Germaine explicó un poco sobre el alboroto en redes sociales y en este se le puede ver cantando.

Responde a comparaciones con Ángela y ¿aceptará ayuda de Pepe?

En un video más colocado en su cuenta de Facebook Germaine Valentina, aclaró que aún no ha firmado con Pepe Aguilar o su disquera, señalando que tanto él como Aneliz Alvarez le brindaron su apoyo y fue algo muy especial para ella. De igual forma, destacó que está tratando de salir adelante en el mundo de la música solamente apoyada por su madre y por Dios.

"No ando pidiéndole ayuda a nadie. Pepe Aguilar tuvo este gesto y disposición y lo valoro y agradezco. Me siento incómoda con la palabra competencia, aunque me comparen con otras cantantes, me hace sentir algo feo porque no quiero el lugar de nadie y estoy agradecida. Creo que hay lugar para todas", relató.

Para culminar, dejó claro que aún no firma nada con Aguilar y más adelante lo decidirá. Mientras tanto, seguirá picando piedra.

"No se preocupen, no vamos a firmar nada que no me convenga, prefiero estar sola. En este momento sólo soy yo, ustedes (fans), mi mamá y Diosito, más nadie. En esta industria nadie busca ayudar a otro artista, nadie te tiende la mano, pero me han llegado ofertas y me hace falta un equipo para armar conciertos", precisó.

