Majo Aguilar: las fotos que demuestran el gran parecido que tiene con su abuela Flor Silvestre

Flor Silvestre y Antonio Aguilar dejaron huella en el cine y la música en México con su impactante forma de interpretar, ahora su legado continúa con sus hijos y nietos que siguen cautivando al público con su talento sobre el escenario. Aunque es Majo Aguilar quien acapara las miradas no sólo por su habilidad vocal, también por el impactante parecido que tiene con su abuela, quien era poseedora de una belleza inigualable y que es recordada por muchos en su nieta.

Hija de Antonio Aguilar Jr y Susana Carrillo, la joven cantante se abre paso en la industria en medio de fuertes rumores de una rivalidad con su prima Ángela, la llamada “Princesa del regional mexicano” cuya popularidad se vio afectada debido a sus explosivas declaraciones como aquella en la que afirma ser 25 por ciento argentina. Majo se mantiene alejada de la controversia, sin embargo, no duda en defender a su famosa familia asegurando que no existe una mala relación con ellos.

Majo Aguilar sorprende por el impactante parecido con su abuela Flor Silvestre. Foto: IG @majo__aguilar / @_flor_silvestre_

Majo Aguilar, heredera de la belleza de su abuela

Las polémicas que ha protagonizado su famosa prima significaron una oportunidad para la intérprete de “No voy a llorar”, pues el público no ha dudado en apoyar su talento y muchos la han comparado su belleza con la que poseía su abuela, Guillermina Jiménez Chabolla, como era el nombre de pila de Flor Silvestre.

En más de una ocasión Majo Aguilar ha demostrado la gran unión que tenía con su abuela, a quien le ha dedicado tiernas palabras: “Abuelita Flor, te siento más que nunca. En las canciones, en el olor de las gardenias, en el amor que le tenías a nuestro país y su música. Te siento en el cariño que sembraste en tus queridos fans, cuando se acercan a mí y se les llenan de lágrimas los ojos al recordarte. Te admiro y adoro cada día más, tus consejos están más vivos que nunca en mi corazón. Muy feliz cumpleaños a la reina de las flores, a la flor más hermosa y única. Honrada de ser tu nieta”.

Fans aseguran que Majo Aguilar ha desplazado a Ángela en el regional mexicano. Foto: IG @majo__aguilar / @_flor_silvestre_

La supuesta rivalidad entre Majo y Ángela Aguilar habría surgido por las constantes comparaciones del público, así como la negativa de Pepe Aguilar de invitar a su sobrina sobre el escenario durante su gira, algo que impulsaría de manera significativa su ya exitosa carrera. Pese a ello, ambas cantantes se han encargado de aclara que tienen una buena relación y que todo se trata de un malentendido que ha crecido en redes sociales.

“Son chismes, yo la quiero, la admiro, me encanta los éxitos que tiene. No lo comentamos es algo que no nos importa, estamos super enfocadas las dos a nuestra música y entonces ni tenemos tiempo de decir: ‘¿Oye, viste que dijeron esto? ¿Oye viste que dijeron lo otro?’, pues no”, aclaró la joven cantante en entrevista para "Conexión Heraldo".

Majo Aguilar sigue los pasos de su abuela, Flor Silvestre, en la música. Foto: IG @majo__aguilar / @poderiolatino

