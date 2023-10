¿Existe rivalidad? Majo Aguilar aclara rumores con inesperado mensaje en el cumpleaños de Ángela Aguilar

La dinastía Aguilar es una de las más importantes en la música mexicana, pero eso no ha evitado que sean blanco de controversia y la relación entre dos de sus integrantes han desatado rumores de una rivalidad. Algo a lo que decidió poner fin Majo Aguilar con su más reciente mensaje en redes sociales durante el cumpleaños 20 de su prima Ángela Aguilar.

Antonio Aguilar y Flor Silvestre formaron una de las familias más importantes en el mundo el espectáculo, cuyos integrantes continúan conquistando generaciones sobre el escenario. La más reciente Ángela Aguilar quien, pese a sus desafortunadas declaraciones y las críticas que le ganaron del público, sigue sumando éxitos en el regional mexicano al igual que su prima Majo que fue comparada por los fans en talento y belleza con su famosa abuela.

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 20. Foto: IG @angela_aguilar_

Las constantes comparaciones, los triunfos en lo individual y dejar fuera a los integrantes de su familia durante sus giras, habrían desgastado la relación entre Majo y Ángela Aguilar generado una fuerte rivalidad entre ellas. A esto se suma el apoyo de los fanáticos, quienes molestos por la declaración de la intérprete de “En realidad” en la que dice ser 25 por ciento argentina, han colocado su total apoyo en su prima que actualmente está nominada en los Latin Grammy 2023.

Majo Aguilar aclara rumores con inesperado mensaje

Pese a que ambas cantantes se han encargado de desmentir una rivalidad en su familia los rumores persisten y esta vez Majo Aguilar lo aclaró con un inesperado mensaje a través de sus historias en Instagram, éste como parte del cumpleaños 20 de Ángela a quien le dedicó tiernas palabras junto a una postal juntas.

Majo Aguilar deja atrás rumores de rivalidad con su prima Ángela al compartir tierno mensaje. Foto: IG @majo__aguilar

“Feliz cumpleaños, prima. ¡Te quiero!”, escribió Majo Aguilar junto a una fotografía en la que aparecen abrazadas y luciendo más glamurosas que nunca con elegantes vestidos. Hasta el momento, la hija de Pepe Aguilar no ha compartido la postal como lo ha hecho con otras dedicadas por sus amigos, familiares y fans a través de Instagram.

Este mensaje refuerza la idea de que no tienen una mala relación, algo sobre lo que Majo Aguilar habló en entrevista para “Conexión Heraldo”: “Son chismes, yo la quiero, la admiro, me encanta los éxitos que tiene. No lo comentamos es algo que no nos importa, estamos super enfocadas las dos a nuestra música y entonces ni tenemos tiempo de decir: ‘¿Oye, viste que dijeron esto? ¿Oye viste que dijeron lo otro?’, pues no”.

