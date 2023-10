Ángela Aguilar: las tiernas fotos con las que la “Princesa del regional mexicano” celebra su cumpleaños 20

Ángela Aguilar sigue sumando éxitos como cantante de regional mexicano pese a la polémica que la ha rodeado por sus explosivas declaraciones, algo que este domingo 8 de octubre dejó atrás para celebrar en grande su cumpleaños 20. Como parte de ello, compartió una serie de postales en las que se dejó ver con un elegante look y un elaborado pastel siempre con su particular estilo del que no descarta el toque sexy con sus atuendos.

Aunque la intérprete de “Qué agonía” se mantiene cercana a sus fans a través de sus redes sociales mostrando detalles de su vida privada, sus recientes controversias la llevaron a dejarlas de un lado para enfocarse aún más en su creciente carrera debido a la cantidad de comentarios negativos que recibió, sobre todo tras afirmar que es 25 por ciento argentina debido a su abuela materna.

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 20 con arriesgada sesión de fotos. Foto: IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 20

La llamada “Princesa del regional mexicano” compartió en Instagram una serie de fotografías este domingo que en cuestión de minutos ganaron más de 33 mil reacciones. En éstas se le puede ver luciendo una diadema con la leyenda “Brithday Girl” mientras le sopla a las velas que tienen la forma del número 20, la edad que cumple este 8 de octubre.

Para su sesión de fotos la menor de la dinastía Aguilar optó por una blusa strapless en color blanco a juego con los tonos de su elegante pastel que también tiene una decoración en rosa y rojo por las flores y la fruta, así como un toque de verde por las pequeñas plantas. Todo va a juego con su maquillaje y su ya característica cabellera corta con ondas ligeras, misma que añade aún más sofisticación a su look que complementó con joyería dorada.

Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 20 este 8 de octubre. Foto: IG @angela_aguilar_

Más de Ángela Aguilar

La voz de “En realidad” nació en Los Ángeles, California, pero creció junto a su familia y sus hermanos en México. Desde muy corta edad dio muestra de su talento sobre el escenario al acompañar a su padre, el cantante Pepe Aguilar, en algunos conciertos en los que ya daba muestra del estilo que ahora es su sello tanto fuera como en cada una de sus presentaciones.

Aunque brilla en el regional mexicano, Ángela Aguilar también se ha convertido en un icono de la moda gracias a su estilo con el que acapara las miradas en la portada de importantes revistas como ELLE, Noir y Marie Claire. Gracias a ello fue parte de la pasarela “Savage X Fenty Show” de la cantante Rihanna junto celebridades de talla internacional tanto en el cine como en la industria musical.

Llueven felicitaciones para Ángela Aguilar. Foto: IG @angela_aguilar_

SIGUE LEYENDO:

El escote de Ángela Aguilar que comprueba que la sensualidad no está peleada con la elegancia

Al borde del llanto, Ángela Aguilar habla de los ataques que recibe: "he madurado y no por gusto"