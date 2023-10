Al borde del llanto, Ángela Aguilar habla de los ataques que recibe: "he madurado y no por gusto"

La joven cantante, Ángela Aguilar se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de subir un video en su canal de YouTube en el que habló sobre los fuertes ataques que recibió por parte de sus "haters" en lo que va de este año.

A lo largo de estos meses la hija más famosa de Pepe Aguilar se ha colocado en boca de todos por las polémicas que ha protagonizado. Para expresar su sentir ante estas situaciones subió un video que a los pocos minutos conmovió a todos los seguidores de la música regional mexicana.

En su canal de YouTube, Ángela Aguilar, una de las grandes voces del regional mexicano, subió un video haciendo un resumen de su 2023, pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando habló de los fuertes mensajes que recibió por parte de sus "haters".

En el video podemos ver a la intérprete de "Dime cómo quieres" decir que en sus controversias supo qué personas estarán siempre para ella para brindarle todo su apoyo. Confesó que sus polémicas le han ayudado a madurar y tener una nueva versión de ella.

"Te enseña quién está verdaderamente para ti. Crecí como 10 años, he madurado y no por gusto, sino por necesidad", contó.

Con la voz entre cortada, la hija de Pepe Aguilar dijo que los ataques en su contra le "duelen", pero los ha afrontado de la mejor manera para salir adelante. Agradeció que sus verdaderos fans le demuestran más amor que odio en cada una de sus presentaciones.

"Me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Hay más amor que odio", reveló.