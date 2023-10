Majo y Ángela Aguilar: así nació la supuesta rivalidad entre las nietas de Flor Silvestre y Antonio Aguilar

Sin duda alguna, la Dinastía Aguilar es una de las más importantes en el gremio de la música regional mexicana, no por nada tiene entre sus integrantes a grandes exponentes de este género, tal es el caso de Pepe Aguilar, Antonio Aguilar Jr, Leonardo Aguilar, Ángela y Majo Aguilar.

Y es justamente con éstas dos últimas que mucha polémica ha causado pues muchos aseguran que entre las primas Aguilar existe una gran rivalidad, misma que tanto Ángela como Majo Aguilar se han encargado de desmentir en diversas ocasiones.

Foto: IG @angela_aguilar_ // @majo__aguilar

¿Existe una rivalidad entre primas?

En varios portales de internet, aseguran que entre las jóvenes integrantes de la Dinastía Aguilar existe una gran rivalidad pues ambas desean preservar el legado de sus famosos abuelos Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Sin embargo, en redes sociales ambas han recibido buenos comentarios, pues el talento vocal es innegable, sin embargo, en los últimos meses Ángela ha recibido fuertes críticas debido a algunas desatinadas declaraciones que ha hecho sobre su nacionalidad.

Foto: IG @angela_aguilar_

Este fue el polémico post que le provocó fuertes criticas a Ángela Aguilar

Mientras que Majo Aguilar cada vez ha logrado conquistar al público de México y otros países pues aseguran que la intérprete de “Hoja en blanco” es la más parecida a su famosa abuela Flor Silvestre.

Pese a las múltiples comparaciones entre las primas Aguilar, ambas jóvenes han desmentido que tengan una mala relación, incluso Majo platicó en exclusiva para el Heraldo Digital sobre si es que la rivalidad entre ella y Ángela es cierta.

“Son chismes, yo la quiero, la admiro, me encanta los éxitos que tiene, no lo comentamos es algo que no nos importa, estamos super enfocadas las dos a nuestra música y entonces ni tenemos tiempo de decir ‘¿oye viste que dijeron esto? , ¿oye viste que dijeron lo otro?’, pues no”, dijo Majo Aguilar en exclusiva para Conexión Heraldo