José Ron rompe el silencio sobre la relación que tiene con Lucero ¿ya olvidó a Michel Kuri?

Recientemente la producción de la nueva telenovela "El gallo de oro" se reunió para celebrar el cumpleaños de las dos estrellas principales de la exitosa producción, se trata de José Ron y Lucero, ya que el primero cumplió años el 9 de agosto, mientras que la intérprete de "Cuéntame" ascendió a los 54 años 20 días después.

Desde este momento en el que ambos artistas escénicos decidieron dejarse ver juntos para el festejo de sus cumpleaños, se pudo apreciar el buen humor de ambos y la gran relación que tienen, por lo que ahora han despertado rumores de estar juntos en una relación.

Lucero y José Ron festejan sus cumpleaños IG @onda_lucerina

Seguir leyendo:

Lucero celebra sus 54 años por adelantado junto a famoso galán de telenovelas, ¿estrena romance?

Lucero se lanza contra los "haters": "la vida es corta como para estar odiando"

Esto principalmente debido a que, como sabemos, cuando dos actores protagonizan una telenovela con matices de amor deben de tener una muy buena química y relación entre ellos, motivos por los que ahora los fans de la famosa conocida como “La Novia de América” se han cuestionado si la exesposa de Mijares tiene algún tipo de vínculo amoroso o relación con este famoso.

Estos rumores se han desatado con fuerza luego de que se confirmó que la mamá de Lucerito Mijares y José Manuel Mijares habría roto su relación con el empresario y sobrino de Carlos Slim, Michel Kuri, por lo que ahora la expareja del “Soldado del amor” estaría libre y disponible de encontrar nuevamente el amor.

En este contexto, ahora el programa con "De primera mano", conducido por Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer cuál es la respuesta de José Ron ante los cuestionamientos en los que se les vincula emocionalmente a él y a su compañera protagónica de la telenovela “El gallo de oro”.

“No cómo creen, yo ahorita no estoy para eso (...) Jaja, se pasan, cómo creen, no. Es una gran amiga” aseguró el actor de 42 años, quien recientemente también confirmó que no se ve casado al menos por un buen tiempo.