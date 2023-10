Lucero se lanza contra los "haters": "la vida es corta como para estar odiando"

Lucero es una de las artistas más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, como todas las celebridades no se ha salvado de las críticas y comentarios negativos. Sin embargo, la actriz, de 54 años, no deja que este tipo de acciones la afecten y por el contrario da mensajes positivos que alientan a sus admiradores y responde a sus detractores, como por ejemplo lo hizo recientemente en sus cuentas oficiales.

La actriz se encuentra en un buen momento de su carrera, ya que recientemente regresó a la pantalla chica después de 10 años de ausencia con la producción de VIX, "El Gallo de Oro", en donde comparte créditos con José Ron. A pesar de que muchos estaban esperando su participación en esta serie, al parecer la intérprete de "Cuéntame" ha recibido algunas críticas, por lo que la noche de este lunes 30 de octubre, decidió mandar un mensaje a esas personas.

Lucero regresó a la pantalla chica IG @luceromexico

Lucero le contesta a sus "haters" de forma contundente

Por medio de la plataforma de X (antes Twitter), Lucero compartió una selfie de su rostro, con la que dejó claro que a sus más de 50 años es una de las mujeres más hermosas del espectáculo. No obstante, también aprovechó para contestar a las críticas que le han llegado. Aunque no dio a conocer específicamente los comentarios negativos de los que ha sido víctima, la cantante aseguró que es mejor vivir sin tirar "hate" y disfrutar la vida.

"La gente que tira hate en todas partes, creerá que son importantes o que le caen bien a alguien? Soy de las que pienso que la vida es corta como para estar “odiando” todo y amargándose por lo que otras personas viven", comenzó su publicación la cantante, quien se encuentra satisfecha por regresar a un proyecto después de varios años de haber dejado la televisión debido a que no había recibido una propuesta que le llamara la atención.

La cantante lanza un comentario contra los "haters" X @LuceroMexico

"Vivir y dejar vivir, dejar de tener envidia y coraje por todo, respetar a los demás y si hacen cosas que no te gustan, voltear a otro lado y no desperdiciar tiempo criticando y haciendo comentarios negativos… La gente que es feliz no tiene tiempo para molestar. Bueno, eso digo yo", mencionó la protagonista de "Alborada", teniendo reacciones positivas por parte de sus millones de fanáticos, quienes le dejaron algunos mensajes.

Lucero habla de regresar con su ex

En tanto, medio de su regreso, la cantante y actriz ha dado algunas entrevistas en las que también se ha animado a hablar sobre su vida privada, por lo que recientemente reveló que podría regresar pronto con su exnovio, Michel Kuri: " yo creo que nos amamos y seguramente volveremos”, destacó la celebridad en una entrevista en un programa de Estados Unidos, en el que aseguró que el distanciamiento se debía al trabajo de ambos.

La actriz estaba muy ocupada con sus compromisos laborales IG @luceromexico

SIGUE LEYENDO:

Lucero planea boda entre Lucerito Mijares y el hijo de Alan Tacher: "el destino los puede unir"

Lucerito Mijares revela por qué su hermano Joss no quiere ser artista