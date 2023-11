George Michael, Sheryl Crow y Rage Against the Machine ingresan al Salón de la Fama del rock

Celebridades de la música coincidieron en Brooklyn para celebrar a las nuevas leyendas que ingresaron en el prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll, entre ellos Missy Elliott y el fallecido George Michael.

La experimental Kate Bush, los agitadores Rage Against the Machine, el icono del country Willie Nelson, la rockera Sheryl Crow y el grupo de R&B The Spinners completaron la promoción 2023, en una gala en la que se inmiscuyó el conflicto en Gaza.

"Alto el fuego", rezaba un papel mostrado en sala de prensa por Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine.

Willie Nelson, uno de los homenajeados, interpretó canciones en el acto. Foto: X / Salón de la Fama del Rock & Roll

"El mundo lo cambian gente mediana, ordinaria (...) que quieren levantarse por un país y un planeta que sea más humano, pacífico y justo", dijo al aceptar la distinción en nombre del grupo.

Dan acceso al Salón de la Fama a una rapera por primera vez

Su discurso precedió a la actuación de Missy Elliott, la primera rapera en entrar en este selecto club, que fue presentada por otra superestrella del rap, Queen Latifah.

"Me siento honrada de estar en esta sala con todos ustedes", dijo la artista de "Lose control" y "Get ur freak on" justo cuando el género del hip hop cumple su 50 aniversario.

Antes de la gala, Latifah dijo que este homenaje es una bendición, en una entrevista con el programa de ABC "Good Morning America".

El rapero y actor Ice T participó en la ceremonia. Foto: X / Salón de la Fama del Rock & Roll

En su presentación del icono country Nelson, el cantante y compositor Dave Matthews también habló de la situación en Gaza.

"Vivimos en un mundo donde se lanzan bombas contra niños y se llama daño colateral, pero es gente como Willie Nelson quien me mantiene esperanzado", agregó.

Reconocen a compositores

El Salón de la Fama con sede en Cleveland, que encuesta a más de mil artistas musicales, historiadores y miembros de la industria para seleccionar a las nuevas leyendas, realizó la ceremonia en el Barclays Center de Brooklyn.

Sheryl Crow también fue aceptada en el Salón de la Fama. Foto: X / Salón de la Fama del Rock & Roll

Desde hace algún tiempo la institución ha definido el rock más en términos de espíritu que de género, con la inclusión de una serie de estrellas del rap, el pop, el R&B y el country. Los miembros del Salón de la Fama son elegibles 25 años después de su primer lanzamiento comercial.

La gala también otorgó premios a la excelencia musical a Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin, el letrista detrás de gran parte de las canciones de Elton John.

En su presentación, John, que interpretó "Tiny Dancer" en la ceremonia, describió a su viejo amigo como uno de los mejores escritores de letras de todos los tiempos.

El Salón también incluyó a DJ Kool Herc y Link Wray como influencias y honró al fallecido creador de "Soul Train", Don Cornelius, en la categoría non-performer para profesionales que no se suben al escenario.

Kate Bush agradece la inducción a distancia

Entre las ausencias destacó la de Kate Bush, que se excusó sin especificar la razón. "Para mí el verdadero honor es saber que ustedes sienten que lo merezco", dijo.

"Estoy completamente impresionada por este gran honor, un premio que se sitúa en el gran corazón de la industria de la música estadounidense", añadió Bush en su sitio web.

El Salón de la Fama del Rock and Roll es uno de los pilares de la industria musical que, como la Academia de la Grabación que organiza los Grammy, se esfuerza en los últimos años por renovar su imagen, largamente criticada por ser demasiado masculina y blanca.

El presidente del Salón de la Fama, John Sykes, subrayó la inclusión femenina, incluyendo a Bush, Elliott o Crow este año.

"Tenemos que hacerlo mejor, pero estamos avanzando", indicó.

Con información de AFP