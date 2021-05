Estos son los nuevos INTEGRANTES del Salón de la Fama del Rock & Roll; enojo por AUSENCIA de Iron Maiden

La tarde de este 12 de mayo se dieron a conocer a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll. Carole King, Tina Turner, Foo Fighters, The Go-Go's, Todd Rundgren y Jay-Z serán los inducidos para este 2021. Sin embargo, la polémica se presentó de inmediato debido a la ausencia de Iron Maiden y Rage Against The Machine, dos de las bandas más influyentes en la historia de la música popular.

La ceremonia de inducción se realizará el 30 de octubre. Al mismo tiempo, se han anunciado los premios especiales a la Excelencia Musical para Randy Rhodes, Billy Preston y LL Cool, Así como las Influencias Tempranas destinadas a Kraftwerk, Gil Scott-Heron y Charley Patton.

Los ausentes

Esta fue la primera vez que Rage Against The Machine fue considerado para se incluido en el Salón de la Fama. La banda se consolidó en los años noventa, por lo que su ausencia se considera un poco normal. Pero Iron Maiden tiene años siendo pedido por parte del público para ser inducido.

Cabe destacar que para este año, el Salón de la Fama hizo caso omiso al voto del público. El voto del público es considerado como un elemento para el resultado final. Para este 2021, Iron Maiden se ubicó entre los más votados, superando a Foo Fighters, quienes serán incluidos en el mes de octubre.

No le quita el sueño

Los miembros de la banda británica de heavy metal han expresado su sentir al respecto en más de una ocasión. Una de las más recientes fue en 2019 cuando Steve Harris, bajista y líder, señaló que estar dentro del Salón de la Fama es algo que lo tiene sin cuidado.

"No me importa que no estemos en cosas así. No pienso en cosas como esa. Es muy bueno si la gente te da premios o reconocimientos, pero no entramos en el negocio por ese tipo de cosas(...)Con lo que hacemos, lo que sea que salga es genial. Lo que no salga es genial, también", afirmó a la Rolling Stone.

Iron Maiden no entra al Salón de la Fama del Rock. Yo me quedo con esta declaración del gran Bruce Dickinson... @IronMaiden #IronMaiden

