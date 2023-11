Julián Gil confirma que nuevamente tiene cáncer y preocupa a sus fans: “me van a operar”

Durante las últimas horas el nombre de Julián Gil ha encabezado las listas de tendencias en las principales plataformas digitales y esto se debe a que el actor de origen argentino dio a conocer a través de Instagram que nuevamente fue diagnosticado con cáncer de piel, por lo que, como era de esperarse, las palabras del también presentador preocuparon a sus fans y a varios de sus colegas del gremio artístico, quienes de inmediato se volcaron con mensajes de apoyo y solidaridad antes este complicado momento por el que está atravesando.

Como se mencionó antes, fue a través de Instagram donde el galán de telenovelas dio a conocer que nuevamente fue diagnosticado con cáncer de piel y a través de una serie de breves videos explicó su situación y mostró que ya se encontraba bajo tratamiento médico para hacerle frente a esta enfermedad, la cual, lo presenta por segunda ocasión en su vida, no obstante, en esta ocasión se mostró optimista pues aseguró tener a su lado a la mejor enfermera, refiriéndose a su prometida, la periodista, Valeria Marín.

Actualmente Julián Gil forma parte de "El Maleficio". Foto: IG: juliangil

“Aquí otra vez con la doctora oncológica. Aquí mi cicatriz del cáncer anterior, tuve otra aparición, así que hoy me van a tener que operar o través porque volvió el cáncer, pero aquí tengo a mi enfermera. No tomen sol sin protección”, fueron las palabras que dijo Julián Gil durante uno de sus videos, no obstante, en otro post que realizó intervino su doctora y fue ella quien explicó a detalle cuál es la situación del actor que actualmente participa en “El Maleficio”.

Julián Gil calificicó a su doctora como un verdadero ángel. Foto: IG: juliangil

“Hace muchos años tuviste mucha exposición solar en el tórax… estuviste en camas de bronceado y detectamos un cáncer de piel hace como dos años. Ahora hay que estar vigilándote porque esto no puede presentarse otra vez por tanta radiación solar. No volvió (el cáncer) porque el que te quitamos ya no regresó, pero apareció otro y por eso te estoy revisando cada 6 meses todo el cuerpo para estar detectando porque tienes un riesgo algo de que aparezca un nuevo cáncer de piel”, señaló la especialista, Gisela Montoya, quien minutos más tarde se encargó de realizarle una pequeña cirugía al actor.

Tras la desafortunada noticia que dio Julián Gil, la caja de comentarios de su post se saturó con cientos de comentarios en los que solo le deseaban una pronta y satisfactoria recuperación, dichos textos fueron escritos por sus fans y por celebridades de la farándula como Aleida Núñez, Tania Rincón, Don Francisco, Liliana Rodríguez Morillo, Sebastián Rulli, Tiare Scanda, Mane de la Parra y Paul Stanley, tan solo por mencionar algunos.

Julián Gil agradeció por el apoyo de sus fans. Foto: IG: juliangil

Julián Gil, así ha sido su complicada lucha contra el cáncer

Fue en mayo de 2022 cuando Julián Gil dio a conocer que al inicio de la pandemia, es decir, a principios del 2020, fue diagnosticado con cáncer de piel luego de que le apareciera un “lunarcito con relieve” en la zona del pecho, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía para extirparlo, no obstante, señaló que su diagnóstico se hizo a muy buen tiempo, sin embargo, explicó que cada seis meses debía someterse a revisiones y fue precisamente en una de estas sesiones en las que nuevamente fue diagnosticado con este padecimiento.

Julián Gil tiene 53 años de edad. Foto: IG: juliangil

Es importante señalar que Julián Gil ha manifestado en más de una ocasión que en un inicio no pretendía hacer pública su enfermedad, sin embargo, cambió de opinión debido a que pretende que su caso ayude a crear conciencia en torno a este padecimiento, asimismo, desde entonces no ha escatimado de fomentar que la exposición al sol se realice con las medidas adecuadas pues ha confesado que durante su juventud abusó del bronceado.