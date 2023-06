Julián Gil: así reaccionó el galán ante la posibilidad de una reconciliación con Marjorie de Sousa

Hace un par de días, Marjorie de Sousa tuvo un encuentro con distintos medios en el que fue cuestionada sobre la posibilidad de permitir que su hijo Matías pueda tener un acercamiento con su padre, Julián Gil a quien no ve desde hace más de tres años, por lo que, de manera sorpresiva la actriz venezolana reveló que está abierta a reestablecer su relación con el galán argentino solo por el bienestar de su hijo, por lo que al enterarse de la postura de su ex, el también conductor no pudo ocultar su emoción ante la posibilidad de volver a estar presente en la vida de su heredero.

El hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil cumplió seis años hace un par de meses atrás. Foto: IG: marjodsousa

Fue durante una conferencia de prensa en la que Marjorie Sousa fue abordada por la prensa para pedirle detalles de su participación en la nueva telenovela de Televisa Univisión llamada “Golpe de Suerte”, no obstante, los reporteros aprovecharon y le preguntaron sobre la posibilidad de que permita que Julián Gil pueda estar presente en la vida de su hijo, por lo que la estrella de melodramas como “La Desalmada” y “Mi Marido Tiene Familia” respondió lo siguiente:

“Mati está creciendo y lo que más me gusta de mi hijo es que es muy inteligente y un niño muy maduro, feliz y yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas, jamás digas no, que pase lo que tenga que pasar, pero desde la mejor manera, desde el amor, lo bonito, porque así he criado a mi hijo, no desde el odio o las peleas”, señaló Marjorie de Sousa, quien también detalló que su hijo no le guarda rencor a su padre pues ella no lo ha fomentado.

¿Cómo reaccionó Julián Gil ante una reconciliación con Marjorie de Sousa?

Julián Gil presentó la nota de las palabras de Marjorie de Sousa en “Siéntese quien pueda” y no pudo evitar emocionarse pues desde que perdió la custodia del menor en 2020, el actor argentino ha manifestado en distintas ocasiones que tiene la intención de estar presente en la vida de su hijo, pero la actriz no se lo permitía.

“Me parece de alguna manera, un cambio totalmente radical, positivo, me pone muy feliz, muy contento siento que hay una luz al final del túnel y como dijo ella en otras entrevistas, tiempo al tiempo, el tiempo sabe poner las cosas en su lugar. Es un buen momento para comenzar a escribir una nueva historia familiar. Yo estoy dispuesto como siempre he estado, y viendo sus declaraciones entiendo que sea lo mejor para los tres”, finalizó el actor.