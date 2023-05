FOTO | Lyn May se deja ver muy acaramelada con Julián Gil: "Empiezo mi semana muy rico"

Desde agosto del año pasado, Julián Gil conduce uno de los programas más exitosos y que nació como competencia directa de "La Casa de los Famosos". En éste, se habla un poco de la vida personal y profesional de las estrellas, además de que sus panelistas compiten cada semana por permanecer en sus sillas. Se trata de "¡Siéntese quien pueda!", el cual contó con la participación de Lyn May.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa vedette escribió que estaba feliz por su aparición en el proyecto en incluso recordó que tiene un par de años que no se le acerca el modelo argentino para darle un beso. "Estoy feliz porque mañana empiezo mi semana muy rico con @juliangil en @sientesequienpueda! Hace dos años que no me da un besito Julián", escribió sobre una publicación donde aparecen los dos a punto de juntar sus labios.

Como era de esperarse hubo todo tipo de comentarios de parte de los internautas: "Señora Lyn May como me da envidia usted porque va a trabajar al lado del guapo de Julián Gil", "Lyn May, una invitada fabulosa, divertida y sin miedo al que dirán!!!", "Tia Lyn usted siempre con puro galanazo...", fueron algunos comentarios que le hicieron llegar.

Las fotos entre Lyn May y Julián Gil desataron polémica en octubre del 2021 (Foto: IG @juliangil)

Lyn May confiesa que desea que Julian Gil sea el padre de sus gemelos

Durante su participación, Lyn May habló sobre la maternidad y que contrario a lo que se piensa, las mujeres pueden alcanzar ésta etapa a casi cualquier edad. Julián Gil le cuestionó si le gustaría quedar embarazada a sus 69 años, algo que ella asintió con una mirada especial hacia el argentino.

Sin pensarlo dos veces, la acapulqueña se colgó de su cuello a la espera de que "hubieran chispas" como hace dos años, cuando promocionaron la película "Cerdo". El conductor le siguió el juego tras asegurarle que tiene buena "puntería" y tras reiterarle la pregunta, le respondió: "si es de ti, sí". Al ver que los arrumacos eran cada vez más intensos, el actor le recordó que está comprometido. Al final todos bromearon al respecto.

