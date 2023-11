Iron Maiden anuncia concierto en México: fecha, lugar y preventa

Iron Maiden regresa a suelo azteca durante 2024, será el 20 de noviembre cuando la emblemática banda británica de heavy metal haga vibrar al Foro Sol, así lo anunciaron mediante sus redes sociales y en su sitio web con el "The Future Past Tour 2024".

Su gira arrancó a finales de este año y con ella buscan promover su álbum de estudio Senjutsu, pero también se espera que den un recorrido por su trayectoria musical que comenzó en 1975 y desde entonces siguen siendo de las favoritas del público a nivel mundial.

Iron Maiden hará vibrar el Foro Sol el 20 de noviembre de 2024

"Después de haber agotado las entradas para el estadio Foro Sol de la Ciudad de México el año pasado en el Legacy Of The Beast Tour, IRON MAIDEN traerá allí THE FUTURE PAST TOUR el 20 de noviembre. Y el 24 de noviembre la banda regresará a Colombia por primera vez desde 2011 con una presentación en el Estadio El Campín de Bogotá", así dieron el anuncio en su página oficial.

La agrupación fue fundado por el bajista Steve Harris a mediados de los años 70, su último álbum de estudio se lanzó "Senjutsu" se lanzó el 3 de septiembre de 2021 y estuvo encabezado por el video histórico de "The Writing On The Wall", además el lanzamiento del disco anunció un regreso a los escenarios en vivo.

Preventa para el concierto de Iron Maiden en el Foro Sol

La preventa se realizará por medio de TicketMaster mediante la tarjeta HSBC el jueves 30 de noviembre y viernes 1 de diciembre. Mientras que la venta al público en general será el sábado 2 de diciembre.