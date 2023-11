¿Dónde está el tianguis de productos que no se venden en los conciertos en CDMX?

¿Cuántas veces has ido a ver a tus artistas favoritos y te has quedado con las ganas de comprar todo lo que venden afuera del lugar en el que estuvieron? Pues te tenemos una buena noticia porque en la Ciudad de México (CDMX) existe un tianguis donde podrás adquirir los productos que no se vendieron el día de las presentaciones de nuestros cantantes favoritos. ¿Dónde está y cuáles son sus horarios? Aquí te contamos.

Pero antes es importante hacer la aclaración de que este tianguis localizado cerca del Foro Sol y del Palacio de los Deportes cuenta con los productos que no son oficiales de los conciertos y que no se pudieron vender el día del evento. Lo mejor de todo es que por lo general, están a un menor precio.

¿Dónde y en que horarios está el tianguis de productos de los conciertos?

Este tianguis se pone de jueves a sábado. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

El tianguis en el podrás adquirir todos esos productos de tu artista predilecto que no lograste conseguir el día de su concierto se pone los días que van de jueves a sábado en un horario que empieza a las 12 del día y hasta las 20: 00 horas de la noche de dichas jornadas. ¿Dónde se encuentra?

Este mercado ambulante está localizado en las cercanías del Foro Sol y el Palacio de los Deportes. Si vas en transporte público, lo mejor que puedes hacer es llegar por la estación Velódromo perteneciente a la Línea 9 (Tacubaya-Pantitlám) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

¿Qué puedes encontrar en este tianguis?

En este tianguis podrás encontrar toda una variedad de los productos que venden en los conciertos de la CDMX. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Con este tianguis de productos que no se vendieron en los eventos musicales de la CDMX, tendrás la oportunidad de acceder a una gran variedad de mercancías de las y los artistas del momento, pero a precios mucho más bajos que el día que se presentaron. De hecho, con un presupuesto que va desde los 50 peseos, podrás encontrar: