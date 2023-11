Ángela Aguilar tiene el look perfecto para derrochar estilo en temporada de frío

Además de ser una de las cantantes más reconocidas de toda la industria musical, Ángela Aguilar también ha logrado destacar dentro del mundo de la moda pues es más que frecuente que sorprenda a su fans con sus espectaculares looks para todo tipo de ocasión y para probar este punto solo es necesario es revisar la última publicación que hizo “La Princesa del Regional Mexicano” en Instagram donde marcó la tendencia invernal con un impactante outfit que es ideal para combatir las bajas temperaturas y a la vez derrochar estilo.

Como se mencionó antes, fue a través de Instagram donde Ángela Aguilar realizó la publicación en cuestión, la cual, no tuvo otra intención más que la de presumirle su espectacular look a los más de nueve millones de seguidores que ostente en la referida aplicación de la camarita para así poder reafirmar su título de gurú de la moda, el cual, como se dijo antes, se lo ha ganado a pulso derrochando estilo en todo momento.

Sigue leyendo:

Majo Aguilar luce muy chic en fina lencería negra y un vestido con transparencias

Pepe Aguilar habría bloqueado la carrera del exnovio de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar es considerada com otodo un referente de la moda. Foto: IG: angela_aguilar_

Ángela Aguilar marca tendencia invernal con espectacular outfit

Para esta postal de Ángela Aguilar que tanto furor causó en redes sociales, la intérprete de éxitos como “Dime cómo quieres” y “Qué agonía” se tomó una selfie frente a un espejo de lo que parece ser un baño adornado de forma muy elegante, además, se encargó de elevar su celular lo suficiente para que se pudiera apreciar de mejor manera su espectacular ouftit.

Respecto a las prendas que Ángela Aguilar estaba utilizando en esta ocasión se trataba de unos cómodos leggins de licra en color beige, los cuales le permitieron mantenerse con una buena temperatura corporal y también destacaron su figura, asimismo, “La Princesa del Regional Mexicano” llevaba una blusa de manga larga y cuello de tortuga de color blanco que es ideal para protegerse de las bajas temperaturas de la temporada.

Ángela Aguilar marcó la tendencia invernal con este outfit. Foto: IG: angela_aguilar_

Para complementar su espectacular look, Ángela Aguilar utilizó un gorro estilo baddie de un tono café sumamente claro, además, también se le pudo ver portando un peculiar bolso de peluche ideal para la temporada invernal, cabe mencionar que, desafortunadamente no se pudo apreciar qué tipo de calzado es el que estaba usando la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, sin embargo, dicho look queda a la perfección con unos botines o con un calzado más sport.

Ángela Aguilar se lleva cientos de elogios tras derrochar estilo en Instagram

Como era de esperarse, la publicación de Ángela Aguilar causó un gran furor entre los más de nueve millones de seguidores que ostente en la referida plataforma y pese a que fue a través de historias donde realizó el referido post, sus admiradores se las arreglaron para replicar la imagen en otras plataformas donde los elogios no se hicieron esperar para “La Princesa del Regional Mexicano”.

Ángela Aguilar se lleva cientos de elogios en cada publicación que realiza. Foto: IG: angela_aguilar_

Cabe señalar que, además se hacer referencia a la arrolladora belleza física de Ángela Aguilar, los fans de la cantante también hicieron mención de su desarrollado sentido de la moda, por lo que pudo reafirmarse como todo un referente del buen vestir.