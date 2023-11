Majo Aguilar luce muy chic en fina lencería negra y un vestido con transparencias

Majo Aguilar, la “Ranchera galáctica” dejó de lado su look vaquero para enfundarse en un vestido blanco de transparencias y un par de botas de cuero en negro que llevó en conjunto, la estrella internacional cautivó a todos a su paso y también a quienes observaron su atuendo en redes sociales, pues subió un par de imágenes a su Instagram oficial.

En el desplegado de fotografías, la famosa estrella del regional mexicano dejó claro que es la ropa que elige para un día de paseo cultural, ya que además de los retratos en donde aparece, también dio a conocer que estuvo disfrutando de las exposiciones del Museo Tamayo en la Ciudad de México.

Sigue leyendo: Majo Aguilar aparece con un arriesgado vestido blanco y lista para ganar su primer Latin Grammy desde España

Acudió con un gran look al museo. Captura de pantalla IG/ majo__aguilar

Lo que más llamó la atención de Majo Aguilar fue que a través de su vestido blanco transparente también se alcanza a ver su lencería y falda en tono negro, prendas que hacen juego perfecto con sus dominantes botas que llegan hasta arriba de la rodilla, zapatos que son muy utilizados sobre todo en esta temporada de otoño e invierno.

Majo Aguilar se corona como la mejor intérprete de ranchero

La estrella e integrante de la dinastía Aguilar, es hija de Antonio Aguilar Jr y sobrina de Pepe Aguilar, aunque ha llevado su carrera lejos del escandalo y de su familia, la cantante es constantemente relacionada con sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar, además de que recibe comparaciones con el talento de su prima Ángela Aguilar

Majo Aguilar recientemente se presentó en los Latin Grammy. Captura de pantalla IG/ majo__aguilar

¿Cómo es la relación de Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

Mucho se ha dicho sobre la enemistad que presuntamente tienen las primas, pero Majo Aguilar se ha encargado de desmentir cualquier tipo de mala relación con Ángela Aguilar, ya que asegura que no son muy cercanas debido a que casi no se ven, pero que se tienen mucho amor y que no descartan la posibilidad de en el futuro crear musical juntas.