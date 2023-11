Muere Francesc Picas, exintegrante de Loco Mía, a los 53 años

La industria del espectáculo nuevamente se vistió de luto debido a que se dio a conocer que, Francesc Picas, exintegrante de la famosa agrupación española “Loco Mía”, perdió la vida a los 53 años de edad, por lo que la noticia ha causado una gran conmoción al interior de la farándula, donde distintas celebridades han reaccionado ante el lamentable deceso del también bailarín que alcanzó su momento de mayor fama durante la década de 1990.

La noticia del fallecimiento de Francesc Picas, se dio a conocer la noche del martes 22 de noviemre a través de una página de fans en Facebook, donde se informó que personas allegadas al exintegrante de “Loco Mía” les comunicaron que el cantante perdió la vida desde el pasado 18 de noviembre, sin embargo, no se ofrecieron más detalles y en la referida página solo le dedicaron un emotivo mensaje de despedida al intérprete.

"Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas" fue el texto con el que se informó sobre el fallecimiento del exintegrande de "Loco Mía".

Es importante señalar que, hasta ahora solo ha trascendió que Francesc Picas perdió la vida a los 53 años de edad, sin embargo, no se han ofrecido mayores detalles respecto a las circunstancias en las que el intérprete de éxitos como “Locomía” y “Loco Vox”,