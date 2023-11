Tras no lograr recaudar fondos vendiendo lencería usada, la Pompis oferta videos y saluditos personalizados: "La vedad he reunido muy poco"

Al igual que otras celebridades de Internet, Paula Jasso, mejor conocida como "La Pompis", decidió emprender una dinámica con sus seguidores para recaudar fondos para las personas que perdieron su hogar como consecuencia del paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, algo que si bien desató comentarios en apoyo a su emprendimiento, también provocó polémica debido al giro de este.

Pues, de acuerdo con su publicación de este fin de semana, La Pompis puso a la venta tangas usadas con el propósito de reunir dinero para los damnificados, situación que desató una ola de comentarios subidos de tono en el post que, a pesar de hacerse viral, aparentemente no habría logrado su cometido, el cual justamente era conseguir recursos para ayudar a las personas afectadas por el enunciado desastre natural, ante lo cual, la exbailarina de "Sonido Pirata" no dudó en hacer un nuevo ofrecimiento a sus seguidores.

La pompis decidió iniciar una dinámica de recaudación de fondos muy singular / IG: lapompisoficial

La Pompis se solidariza con damnificados: "con tal de ayudar estaré a la orden"

Este 2 de noviembre, La Pompis abrió su corazón en redes sociales y confesó que, a pesar de su esfuerzo no había logrado llegar a la meta que tenía prevista para recaudar fondos, algo que la orilló a realizar una nueva publicación, esta vez enfocada a juntar recursos para los habitantes de Acapulco por medio de videos personalizados.

"Bebés, sólo para informarles que lo que he reunido es muy poco; la verdad no hay abasto, es mucha gente la que necesita de

todos nosotros. Ojalá las personas que tengan las posibilidades y vean mi publicación puedan ayudar en verdad que nos necesitan y pues para avisarles que yo personalmente tendré por 5 días este número 9161262002. No es necesario (comprar) lencería el que quiera un video, un saludo de La Pompis, una consulta de control de peso etc., con tal de ayudar a la causa estaré a la orden. Yo personalmente atenderé el teléfono, no mi asistente yo los leeré, bonita noche bendiciones", especifica la publicación de La Pompis.

Esta fue la publicación con la que La Pompis expresó su preocupación por los damnificados de Acapulco / IG: lapompisoficial

Usuarios reaccionan a la venta de videos y saludos de La Pompis

Ante esto, los comentarios de hate comenzaron a hacerse presentes, por lo cual, la bailarina que se hizo famosa a lado de "Medio Metro" no dudó en destacar en los comentarios del post que "los malos comentarios serían ignorados", dejando en claro que su afán no era causar controversia, sino ayudar a los damnificados de Acapulco.

Al ver la publicación, algunos usuarios de redes sociales comentaron que el motivo por el cual no cooperaban en este tipo de dinámicas era porque muchas veces "las ayudas se las queda el gobierno" y "no llegan para quien realmente las necesita". Aunque también hubo quienes se mostraron interesados en lograr adquirir un saludo personalizado de La Pompis.

De acuerdo con la influencer, es importante apoyar con lo que se pueda / IG: lapompisoficial

Anteriormente, la bailarina causó controversia al redactar un singular mensaje en su cuenta de Instagram en el que daba a entender que vendería su ropa interior usada, situación que llamó la atención de los usuarios quienes comenzaron a preguntar sobre si las prendas se entregarían sucias o limpias y cuáles eran las condiciones para adquirirlas, algo que demostró el aparente interés de los usuarios en adquirir la lencería de La Pompis.

