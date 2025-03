Integrantes de Aespa son captadas bailando "Cielito lindo" mientras Ángela Aguilar cantaba

El pasado fin de semana se celebró la edición 2025 de los Billboard Women in Music en los que destacó la presencia de Ángela Aguilar ante la polémica que persiste relacionada con su matrimonio con Christian Nodal. La cantante dejó de lado toda controversia y subió al escenario para interpretar "Cielito lindo", uno de los temas más importantes en México y que ahora conquistaría el corazón de las integrantes de Aespa que fueron captadas bailando.

La menor de la dinastía Aguilar permanece en el ojo del huracán debido a su relación con Christian Nodal, un tema que mencionó en su discurso tras ser galardonada con el premio Breakthrough (revelación) por su carrera en el regional mexicano. La cantante, de 21 años de edad, dijo haber subido al escenario entre lágrimas ante los juicios que ha enfrentado por su repentino matrimonio y los rumores que surgieron de éste, como una supuesta infidelidad del sonorense a Cazzu, la madre de su hija.

"Sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas, y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie”, dijo Aguilar.