¿Se casaron? Paola Dalay y José Eduardo dan detalles de su supuesta boda en Las Vegas

Vaya escándalo el que ocasionó José Eduardo Derbez el fin de semana cuando regresó a la CDMX tras un viaje a Las Vegas que realizó junto a su pareja, Paola Dalay, pues en un encuentro con la prensa desde el aeropuerto habló sobre una supuesta boda con la madre de su hija. En unas breves declaraciones dijo que pronto conocerían más detalles en sus redes sociales y el tema de llegar al altar ha causado tanto revuelo que los fans ya lograron tener una respuesta clara de lo que ocurrió en este viaje.

Este lunes la influencer Paola Dalay realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde sus fans no dudaron en preguntarle sobre la supuesta boda que tuvo con José Eduardo Derbez en Las Vegas, para así tener más detalles de esta "unión en matrimonio"; sin embargo, y contrario a lo que su pareja dijo a los medios, no llegaron al altar este fin de semana. Con esta aclaración de la new mom, también quedó en claro que todo se trató de una broma por parte del actor.

Esta pregunta no fue casualidad, ya que el sábado cuando la pareja regresó a la Ciudad de México tras un viaje de descanso y disfrute, el hijo de Eugenio Derbez fue abordado por la prensa y fue entonces cuando iniciaron los rumores de una supuesta boda.

Así negó los rumores de boda. (Foto: @paodalay_2203)

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se casaron?

Los rumores de una boda entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez iniciaron por una pregunta que respondió el hijo de Victoria Ruffo, quien en un encuentro con los medios de comunicación fue cuestionado sobre la posibilidad de llegar al altar con la madre de su hija. Entonces, el actor se limitó a responder: "venimos de Las Vegas", como una invitación a hacer sus suposiciones.

Segundos después y ante la insistencia de si este viaje pudo terminar con una boda inesperada, ya que las bodas de último momento son muy conocidas en esta ciudad de Estados Unidos, el actor se limitó a contestar: "de eso ya se enterarán después". Sin embargo, y ya en un tono más molesto por querer ponerle fin a los cuestionamientos agregó sobre su supuesta boda:

"Híjole, puede ser que sí, eh. Chequen mis redes, ahí lo voy a poner".

José Eduardo Derbez y Paola Dalay presumen viaje a Las Vegas en medio de rumores de boda

En medio de toda esta polémica que se desató y que Paola Dalay ya negó, la influencer compartió más detalles del viaje que tuvieron hace unos días a Las Vegas, pues si bien no existió una boda de por medio, la pareja aprovechó para tener días de descanso y mucho disfrute. A través se sus historias de Instagram, la mamá de Tessa, explicó que salieron mucho: "andábamos corriendo de un lado a otro", dijo.

Asimismo, ante las peticiones de sus fans compartió una selfie desde el espejo donde los enamorados presumieron un look muy urbano y de fiesta; mientras que en otra respuesta la famosa dejó ver una foto del padre de su hija con un top 3 de los restaurantes favoritos que tienen después de este viaje: "Upssss, está muy difícil, la verdad es que comimos delicioso en cada restaurante al que íbamos. Pero mi top 3 Momofuku, SW Steakhouse y Joe's".