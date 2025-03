Joanna Vega-Biestro exhibe contradicciones de Ángela Aguilar y defiende a Cazzu: "todos los demás tienen la culpa menos ella"

El discurso de Ángela Aguilar en los Billboard Women in Music 2025 causó conmoción en redes sociales, pero también entre los programas de televisión. En esta ocasión fue Joanna Vega-Biestro la que expresó que el discurso de la hija de Pepe Aguilar es incongruente, ya que ella fue la que provocó toda la polémica y que Cazzu comenzara a hablar sobre lo ocurrido en la separación de Christian Nodal.

Durante la edición de Sale el Sol de este lunes, la presentadora de espectáculos no dudó en hablar sobre el discurso de Ángela Aguilar y todas las incoherencias que estaba diciendo la cantante de regional mexicano. Para Joanna, la esposa de Nodal fue la que provocó toda la polémica al declarar en una entrevista que ningún corazón había salido lastimado cuando hicieron oficial el noviazgo Christian y ella.

"Eso siempre se ha dicho (que tienen talento); sin embargo, cuando dice ‘he estado en medio de una historia que yo no he contado’, perdón, pero sí la ha contado. Y justo la que desata toda esta polémica, que es cuando Cazzu decide hablar, fue la propia Ángela en esta entrevista en la que dice ‘ningún corazón salió lastimado'", expresó Vega-Biestro .

Joanna Vega-Biestro analizó un poco más el mensaje de la hija de Pepe Aguilar, donde dejó entrever que lo que podría estar dando a entender Ángela era que todos los demás eran los culpables, porque ella no había dicho nada. Posteriormente la conductora de 'Sale el Sol' recordaría los likes de Nodal y la entrevista que dio la cantante de regional mexicano a ABC News en agosto del 2024. Estas referencias las puso sobre la mesa de discusión para recordar que sí han hablado del tema.

"Cuando quiere aventar estos comentarios es cuando uno dice no. ¿Qué quieren hacer ver? ¿Qué todos los demás tienen la culpa menos ella porque no ha dicho nada? Ha habido likes de parte de Christian, esta entrevista de parte de Ángela (a ABC News en agosto de 2024), entonces no es que nunca quisieron hablar del tema", expresó Vega-Biestro.