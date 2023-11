Mariah Carey se transforma en Barbie navideña, la famosa muñeca recrea "All I want for Christmas is you"

Empieza a oler a Navidad. Las jugueterías y el público lo saben al ver cientos de comerciales en la televisión de juguetes anunciándose día y noche, y la muñeca Barbie no desaprovecha ninguna oportunidad para convencer a su público de adquirir su más artículo coleccionable.

Barbie en colaboración con Mariah Carey es la sensación del momento

Prácticamente, la temporada Navideña está iniciando y Mariah Carey lo sabe cada que revive su icónico tema "All I want for Christmas is you", tanto que la marca Barbie ha lanzado una muñeca con la imagen de la cantante, justo con el mismo atuendo que usa en su video oficial.

El piano se vende por separado Foto: Instagram / @mariahcarey

A través de las cuentas oficiales de Instagram de Barbie y Mariah Carey, dieron a conocer la nueva muñeca que está enloqueciendo a todos por las similitudes que tiene el famoso juguete con la intérprete de "Fantasy".

¿Cuánto cuesta la Barbie-Mariah Carey?

En una galería, la cuenta de Instagram muestra a la Barbie Navideña-Mariah Carey con un hermoso vestido de brillantes color rojo, como accesorios, la muñeca cuenta con tres accesorios: un broche en la cintura simulando ser un copo de nieve, un micrófono plateado y un anillo de mariposa, todo recreando el video que se lanzó en 1995.

La muñeca la puedes encontrar por internet hasta en 198 dólares, que al tipo de cambio son alrededor de cuatro mil pesos mexicanos.

Accesorios de Barbie X Mariah Carey Foto: Instagram / @mariahcarey

La publicación en redes ya cuenta con más de 265 mil me gusta y varios comentarios elogiando a la muñeca que es idéntica a la cantante nacida en Nueva York, Estados Unidos.

"Es la muñeca perfecta", "Los detalles son increibles, el anillo y su broche", "Son igualitas", "Gracias Barbie, ya necesitabamos una muñeca de Mariah Carey", fueron algunos de los comentarios que compatieron los seguidores de la cantante.