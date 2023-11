Mariah Carey inaugura la Navidad de la forma más icónica y se roba todas las miradas

Mariah Carey es sin duda la reina de la Navidad, la artista decidió inaugurar la temporada navideña interpretando la canción más escuchada de la temporada de una forma muy original, la cual acaparó la atención de los usuarios de redes sociales, quienes festejaron que se acerca la temporada más familiar del año.

A través de una grabación de tan sólo 34 segundos se observa como una puerta comienza con la cuenta regresiva para que arranque el mes de noviembre, una vez que se abre la bóveda se observa a la también compositora adentro de un bloque de hielo congelada como si hubiera esperado todo el año para inaugurar la Navidad.

Su video dejó maravillado a los cibernautas Foto: TikTok mariahcarey

Te podría interesar: Así fue la vez que Britney Spears conoció a su máxima ídolo Mariah Carey

Mariah Carey se descongela e inaugura la Navidad

Después se ve como sus ayudantes disfrazados de calabaza y otros seres enigmáticos de Halloween comienzan a descongelarla, una vez que baja la temperatura la exnovia de Luis Miguel despierta y dice "It's Time" cantando y con su enérgica e irreconocible voz rompe el hielo que la mantenía atrapada.

Mariah Carey siempre se ha distinguido por su extraordinaria voz Foto: TikTok mariahcarey

"All I Want for Christmas Is You": la canción más escuchada en Navidad

Para después interpretar su éxito "All I Want for Christmas Is You", que estreno en 1993 y hasta la fecha es todo un éxito de la Navidad, tan sólo en Youtube suma 759 millones de reproducciones y además se han realizado diversas versiones una de Carey con Justin Bieber la cual contabiliza 422 millones de visualizaciones.

Foto: TikTok mariahcarey

SIGUE LEYENDO:

Matthew Perry se habría suicidado en su bañera: "vivió una vida muy escabrosa", advierten

Verónica Castro no se ha reportado tras el paso de Otis por Acapulco, este fue el último mensaje que envió