Exintegrante de La Casa de los Famosos México justifica respuesta de Enrique Guzmán: "no lo voy a satanizar, es un señor mayor"

Desde hace varias semanas, Enrique Guzmán se encuentra en medio de una fuerte y delicada polémica, pues ha sido señalado de haber abusado de una menor de edad, ante esto, el rockero recientemente hizo unas declaraciones durante una rueda de prensa en un famoso recinto de la capital en donde el ex amor de Silvia Pinal no quedó bien parado.

Ante las polémicas declaraciones de Enrique Guzmán en el Auditorio Nacional, muchos famosos han opinado del tema, entre ellas Mariana “La Barby” Juárez quien participó en La Casa de los Famosos México, la también pugilista en una entrevista minimizó las declaraciones del rockero y justificó las palabras del cantante debido a su avanzada edad.

Foto: IG @barbyjuarez

La pugilista habló de las declaraciones de Enrique Guzmán

¿Por qué justificó “La Barby” Juárez las declaraciones de E. Guzmán?

Durante su participación en La Casa de los Famosos México y recientemente en el reality “Las Estrellas bailan en Hoy”, la pugilista mexicana reveló que ella fue víctima de abuso sexual cuando era una niña, debido a esto es que los representantes de los medios de comunicación quisieron saber su opinión sobre la polémica que envuelve al rockero Enrique Guzmán.

Ante esta situación, la deportista mexicana, aseguró que sí está enterada de las declaraciones del cantante de 80 años de edad, sin embargo, asegura que las declaraciones que éste dio en el Auditorio Nacional fueron mal interpretadas.

“Creo que él se da a entender que alguien más chica que él osea menor que él, no se refería a una niña chiquita, obvio para él una niñas es una niña de 20 o 25 años, yo creo que es depende cómo lo veas…”, dijo la pugilista

Foto: IG @barbyjuarez

La boxeadora fue abusada cuando fue una niña

Y es que, la ex participante de La Casa de los Famosos México, dice estar segura que las declaraciones de Enrique Guzmán, en las que el rockero dijo: “...a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”, fueron sacadas de contexto ya que éste no supo expresarse de forma correcta, por lo que dice que ella no lo juzgará mal.

“Quiero pensar que es de esa forma que el señor no creo que se echara más tierra de lo que ya está pasando…como mamá te lo puedo decir y creo que el señor no supo utilizar las palabras adecuadas, pero tampoco lo voy a satanizar ni decir: ‘si se mete con niñas’, hay que también entenderlo, ya es un señor mayor que de repente que lo están atacando y no saben utilizar las palabras yo no creo que lo haya dicho de esa manera”, dijo La Barby Juárez

Finalmente, la deportista mexicana dice defender los derechos de los niños pues pide que no se toque a ninguno de ellos, por más que actualmente los pequeños se desarrollan muy rápido, se debe respetar la niñez.

¿Enrique Guzmán se defendió?

Luego de sus polémicas declaraciones al ser cuestionado sobre el presunto video en el que aseguran se aprecia al rockero cometer un abuso en contra de una menor de edad, Enrique Guzmán ya salió a defenderse.

Aunque utilizó su cuenta de “x”, antes Twitter para asegurar que fue sarcástico, esto no fue suficiente pues lanzó un video en el que dijo que leería su respuesta a lo que está sucediendo para que no lo sacaran de contexto.

Foto: X @enriqueguzman

El cantante aseguró que sus declaraciones estuvieron basados en la inronía

“Nunca he tocado en mi vida a una menor, ni siquiera me ha pasado por la cabeza, nunca lo haría, pero con tanto acoso de la prensa sobre ese tema es intolerable y me hace pensar que alguien con alguna intención que no tiene nada de bueno, lo está haciendo adrede”, comenzó a declarar

El rockero aseguró que ante su enojo por el cuestionamiento que le hicieron, quiso responder con sarcasmo, pero cometió un error en lo que dijo, sin embargo, el ex integrante de los Teen Tops, pidió que si hay alguna prueba en su contra que la han pública pues él está seguro que jamás ha tocado a una menor de edad.

“No hay forma que alguien pueda probar con un video, que yo haya tocado a alguna menor en alguna vez de mi vida, quiero decirles que nunca he tocado a una menor de edad, nunca he tocado a una niña con intenciones sucias y ofrezco una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos por ese comentario, espero no haber herido a nadie, espero que si alguien piensa que soy así que llegue con las pruebas en la mano…”

Finalmente, Guzmán aseguró que esta es la primera y última vez que habla al respecto de este tema y pidió disculpas a quienes pudieron haber resultado ofendido con sus declaraciones.