"Es vomitivo": Gustavo Adolfo Infante estalla en contra de Enrique Guzmán tras presunto abuso infantil

Gustavo Adolfo Infante estalló en contra de Enrique Guzmán, esto después de que el cantante hiciera un comentario sobre el presunto abuso sexual infantil por el que se le acusa. El periodista de espectáculos no pudo esconder su molestia ante las palabras dichas por el rockanrolero, pues no es la primera vez que está involucrado en señalamientos como este, ya que su propia nieta, Frida Sofía, aseguró que la tocó cuando era niña.

Este miércoles, transmitieron en el programa De Primera Mano los comentarios desafortunados que hizo el exvocalista de los Teen Tops sobre estar con una niña. Como era de esperarse, su reacción causó debate entre los conductores de la emisión, no obstante, fue Gustavo Adolfo Infante el que explotó contra el artista, de 80 años, de edad, pues hasta sugirió no seguir apoyándolo en su carrera.

Enrique Guzmán hizo un polémico comentario sobre las acusaciones de abuso que pesan sobre él Foto: Cuartoscuro

Así fue como Gustavo Adolfo Infante se fue en contra de Enrique Guzmán

El periodista de espectáculos fue el primero en tomar la palabra y destacó que el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo, ya que es un delito estar involucrado con menores de edad. Infante dijo algunas palabras despectivas acerca de los comentarios de Guzmán, a quien nuevamente se le señala de haber abusado de una pequeña, esta vez, la hija de Mayela Laguna, su ex nuera.

“No solo es vomitivo, deleznable, asqueroso, ¡es un delito también, Enrique!”, dijo Gustavo Adolfo Infante, quien también recordó que su nieta Frida Sofía también lo acusó de haberla tocado de forma indebida cuando era una menor: "Yo creo que en el mundo, las niñas nacen y hasta que no tienen 18 años, son seres intocables en este país, y más para un señor de ochenta y tantos años que es tú caso", resaltó el periodista.

Gustavo Adolfo Infante pide no apoyar a Enrique Guzmán

Durante su comentario, el comunicador pidió al público dejar de apoyar la carrera de Enrique Guzmán, quien está anunciado para el concierto de "La Caravana del Rock & Roll", el cual llegará al Auditorio Nacional este 17 de noviembre. El reportero resaltó que, a pesar de que el cantante lo hizo ver como una broma, no es así, ya que, dijo, era en serio.

“Yo se lo digo a todas las personas que van a verlo, para que le aplaudan, para que le digan ‘bravo’. No hay ni que ir a verlo porque alguien que dice que se le antoja una niña menor de edad (...) Se los dejo a ustedes, ustedes oyeron la estupidez que dijo, no hay manera de ayudarlo porque no fue una broma, él no estaba bromeando”, destacó Gustavo Adolfo Infante, quien fue el que destapó el presunto abuso de Frida Sofía.