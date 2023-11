Mayela Laguna confirma que Enrique Guzmán tocó a su hija menor de edad

Mayela Laguna confirmó que Enrique Guzmán tocó indebidamente a su hija menor de edad, esto después de que se especulara que existe un video que comprueba la agresión que el rockero le hizo a la joven. La exesposa de Luis Enrique Guzmán, hijo del artista, confesó en un programa de espectáculos que no denunció al cantante debido a que fue su primogénita la que le pidió que no se diera a conocer la situación.

Después de que el intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" estallara en una conferencia de prensa e hiciera un comentario desafortunado sobre que le gustaría estar con "niñas", el programa "Sale el Sol" contactó a Mayela Laguna para saber qué opinaba de esta situación y se le preguntó directamente, si su hija también había sufrido alguna agresión sexual por parte del rockero, a quien también acusó Frida Sofía.

Enrique Guzmán tiene nuevas acusaciones Foto: Archivo

Mayela Laguna acusa a Enrique Guzmán de abusar de su hija

Hace unos meses, Emilio Morales, exrepresentante de Sylvia Pasquel, relató haber visto un video en el que se comprobaría que Enrique Guzmán abusó de un menor, sin embargo, no reveló la identidad de la niña ni de sus familiares, por lo que pronto se empezó a especular que era la hija de Laguna; no fue hasta este miércoles 15 de noviembre, que la ex nuera del cantante confirmó que sí es su primogénita.

"Yo no puedo hablar mucho de esto. Si yo en el momento no hice nada, es por mi hija, ella no quiso hacerse viral, ella me pidió llorando que no quería hacerse viral, porque quería tener una vida normal. Ya pasaron dos años de eso, y fue en una fiesta, en donde sí hubo un algo, que fue visto por todos los de la fiesta, no nada más por mi. Pero nadie tiene ese video", destacó Mayela Laguna, quien insistió que la menor fue la que le pidió no denunciar.

La también empresaria no quiso calificar como un abuso sexual la agresión de la que fue víctima su hija: "No fue un abuso sexual, no fue como una violación, pero sí hubo algo ahí", mencionó la ex pareja de Luis Enrique, que agregó que una de las medidas que se tomó fue el alejarse de su hija, pues desde ese momento ya no la ve y vive con su papá.

Enrique Guzmán suma otra acusación de agresión a un menor

Esta es una nueva acusación pública se suma a la que ya había hecho Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien dio a conocer hace un año que su abuelo la tocó de forma indebida cuando era tan solo una niña; a pesar de que la joven inició un proceso legal en contra de Enrique Guzmán, su familia le dio la espalda, ya que hubo un distanciamiento con su mamá y los demás integrantes de la Dinastía Pinal-Guzmán.