Frida Sofía le tiene miedo a su familia y retira demanda por abuso sexual en contra de su abuelo Enrique Guzmán

La polémica continúa en la dinastía Pinal luego de que Alejandra Guzmán externara su deseo por reconciliarse con su hija, Frida Sofía, quien negó de manera tajante la posibilidad de reencontrarse con su madre y señaló que retirará la denuncia presentada en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual, debido al temor que le tiene a su familia.

En días recientes la llamada “Reina de corazones” indicó en entrevista para “En casa con Telemundo” que dedicará a su hija una canción en la que habla del distanciamiento que mantienen desde hace varios años: “La música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho ni en palabras. Se llama ‘En los milagros’, es muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido (…) yo no pierdo la esperanza jamás”.

Frida Sofía retirará denuncia contra su abuelo, Enrique Guzmán. Foto: IG @ifridag

Enrique Guzmán declaró en un encuentro con la prensa que su hija, Alejandra, está dispuesta a terminar con el pleito que tiene con Frida Sofía: “Está muy cerca de resolverse, por lo menos de parte de ella, de la niña no tengo idea porque esa mujer tiene una mente trabajando a un nivel muy grave”.

Frida Sofía le teme a su familia

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien mantiene contacto con Frida Sofía, puntualizó durante el programa “Sale el Sol” que la joven cantante no tiene la intención de reconciliarse con su madre pese a las declaraciones de la rockera y habló sobre el proceso legal contra su abuelo.

“Frida no tiene ninguna intención de hacer ningunas paces, ni con su mamá, y muchísimo menos con Enrique Guzmán. La joven me dijo ayer que por su parte no hay reconciliación, no quiere saber nada de ellos”, dijo el conductor.

Añadió que Frida Sofía retirará la denuncia presentada -con un proceso iniciado en el consulado de México en Estados Unidos- contra Enrique Guzmán debido a que teme llegar al país para ratificarla: “Las autoridades de México no pelaron la demanda que ella hizo, que eso lo hizo por aquella Frida de la fotografía, asustada, junto a su abuelo (…) Le tiene pánico a Enrique Guzmán”.

