Alejandra Guzmán desea reconciliarse con Frida Sofía y le escribe una canción: “No pierdo la esperanza”

Alejandra Guzmán goza de una larga trayectoria en la música, misma que se ha visto manchada por los escándalos de su vida privada entre los que se encuentran algunos con su hija, Frida Sofía, y que lograron desgastar la relación que tenían. Ahora la cantante desea una reconciliación y, para ello, compuso un tema en la que hablaría del distancimiento que existe entre ambas.

En entrevista para el programa “En Casa con Telemundo”, la cantante fue cuestionada sobre sus nuevos proyectos y entonces reveló que prepara una canción titulada “En los milagros” con la que espera acercarse una vez más a Frida Sofía ya que habla de los sentimientos que tienes por ella y el proceso que ha enfrentado por el pleito que tienen desde hace varios años.

“La música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho ni en palabras. Se llama ‘En los milagros’, es muy dura de cantar porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido (…) yo no pierdo la esperanza jamás, eso nadie lo va a cambiar, soy su madre”, destacó Alejandra Guzmán.

La intérprete de “Cuidado con el corazón” indicó que se encuentra en terapia para sanar todo lo que ha provocado en ella el conflicto que sostiene con su hija y momentos del pasado, aunque también ha visto en la música una forma de expresar lo que siente: “Son cosas que me he puesto a trabajar tanto con mi terapeuta como conmigo misma y es un paso adelante porque es ver la herida y tocarla y poder sacar de mí todos esos sentimientos”.

Pleito Alejandra Guzmán y su hija

El conflicto entre la “Reina de Corazones” y Frida Sofía estalló cuando la joven acusó a su madre de haberle “quitado a su novio”, además de asegurar que no era la primera vez que pasaba: “Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que sí voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas”.

Frida Sofía denunció a su abuelo, Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual. Foto: IG @ifridag

Aunque todo parecía mejorar en la relación madre e hija, el pleito se intensificó hace dos años cuando Frida Sofía denunció a su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán, de presuntamente haber abusado de ella cuando tenía cinco años de edad.

En aquel momento la voz de “Yo te esperaba” se pronunció a favor de su padre y aseguró que su hija sufre de un trastorno límite de personalidad, por el que necesitaba ayuda profesional: “Comprendo que no está en el mejor momento. He tratado este tema con ella ante terapeutas más de ocho años (…) Ella necesita ayuda”.

